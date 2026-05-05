Deprimido fin de semana largo: menos turistas, menos gasto y estadías más cortas

El fin de semana largo del Día del Trabajador mostró una desaceleración en la actividad turística. Se viajó menos, con estadías más cortas (dos días en promedio) y un gasto real en baja. Predominaron las escapadas de cercanía. Se organizaron numerosos eventos en todo el país, que traccionaron, pero que no alcanzaron para motorizar a un segmento del turismo que tiene su ecuación de ingresos más comprometida.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el cuarto fin de semana largo del año movilizó a 1.066.464 turistas en todo el país, que generaron un impacto económico directo de $ 235.008 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras, con una distribución más concentrada en consumos básicos que en gasto recreativo.

Caídas interanuales

En comparación con 2025, la cantidad de viajeros bajó un 8 %, aunque hay que tener en cuenta que el año pasado el fin de semana tuvo cuatro días, lo que marca la incidencia de la duración del feriado en la decisión de viajar.

Sin embargo, si se compara contra el mismo feriado de 2023, que al igual que éste fue de tres días (en 2024 no hubo fin de semana largo), el crecimiento de turistas que se desplazaron por el país fue del 16 por ciento.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 110.181, con una caída real del 1,6 % frente al año anterior, reflejo de un consumo más contenido y selectivo por parte de los viajeros.

La estadía promedio fue de dos noches, un 25,9 % menor que en 2025 cuando el fin de semana tuvo un día más de feriado. A su vez, el gasto total real fue un 32,9 % menor al del año pasado.

Segmentación territorial

El movimiento no se distribuyó de manera homogénea, sino que se concentró en destinos con eventos puntuales, propuestas diferenciales o atractivos consolidados.

Las condiciones climáticas fueron favorables en gran parte del país, especialmente en las regiones central y norte, con buen tiempo y jornadas templadas que acompañaron las actividades al aire libre y el desarrollo de eventos. En algunos destinos puntuales se registraron temperaturas más bajas, que alentaron las actividades más urbanas.

Destinos tradicionales y emergentes

Los destinos tradicionales concentraron buena parte del movimiento, aunque con niveles más moderados que en otros fines de semana largos. Ciudades como CABA, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú mantuvieron su capacidad de atracción, apoyadas en su infraestructura, conectividad y oferta diversificada.

Se destacaron destinos que traccionaron su demanda a partir de eventos específicos. Goya, con la Fiesta Nacional del Surubí; La Cumbre, con el Desafío del Río Pinto; Concordia, con el TC2000; y Yerba Buena, en Tucumán, mostraron niveles de ocupación elevados, concentrando el mayor dinamismo del fin de semana.

Inolvidable e imponente largada de lanchas en el Mundial de Pesca de #Goya: en su 49ª edición, somos más de 1400 embarcaciones en busca del surubí mayor. ¡Buena suerte para todos, pescadores! pic.twitter.com/SWMA1OnPhn — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) May 2, 2026

Hubo mayor protagonismo de destinos intermedios que captaron movimiento a partir de agendas locales. Fueron los casos de San Antonio de Areco, Cañuelas y Baradero en la provincia de Buenos Aires o Villa Yacanto, Villa del Dique y San Lorenzo en Córdoba, impulsadas por propuestas gastronómicas, ferias y eventos culturales bien locales.

Los destinos emergentes continuaron consolidándose como opciones de escapada, con casos como Andalgalá en Catamarca, Tolhuin en Tierra del Fuego o el corredor del Alto Neuquén, donde propuestas vinculadas a la naturaleza, la gastronomía y la identidad local permitieron sostener el flujo de visitantes.

En lo que va del año pasaron cuatro fines de semana largos, en los que viajaron 7.940.720 turistas y gastaron $ 2.282.083 millones. Frente a los mismos primeros cuatro fines de semana largos del 2025 se viajó un 8,1% más (en cantidad de turistas).

Expectativas positivas para el invierno

En paralelo al fin de semana largo, destinos de la Patagonia comenzaron a mostrar señales alentadoras para los próximos meses. Bariloche prevé un incremento cercano al 15 % en la llegada de turistas brasileños para la temporada invernal, consolidando el peso del mercado internacional en destinos de nieve y anticipando una buena performance para el invierno.

Billeteras virtuales y QR

El fin de semana largo marcó un nuevo récord en el uso de medios de pago digitales. Con los bancos cerrados durante el feriado del viernes, las billeteras virtuales se consolidaron como la herramienta principal para el consumo turístico, especialmente en gastronomía, ferias y comercios pequeños mediante pago con código QR.

Las promociones bancarias y los reintegros con apps como MODO BNA+, Mercado Pago y Cuenta DNI volvieron a ser determinantes en la decisión de gasto, con descuentos del 20 % en gastronomía y 6 a 12 cuotas sin interés en alojamientos y combustible.

Predominio de escapadas cortas

El fin de semana consolidó una tendencia ya observada en otros feriados: viajes más breves, menor anticipación en las reservas y mayor peso del excursionismo. Este comportamiento se reflejó en la alta movilidad general, pero con niveles de ocupación más moderados en varios destinos.