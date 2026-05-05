“Disgusto”: amor adulto, heridas del pasado y una app para desenamorarse

El 3 de mayo llega a la cartelera porteña Disgusto, una comedia escrita por Hernán Krasutzky y protagonizada por Miriam Lanzoni y Sergio Surraco. La obra, que cuenta con la producción de Circus Entertainment Group se presentará todos los domingos a las 19.30 horas en el Teatro Picadilly.

Idéntico a tu ex, pero peor

La historia parte de una premisa tan incómoda como actual: ¿qué pasaría si una aplicación, en lugar de ayudarte a encontrar al amor de tu vida, te cruzara con alguien idéntico a tu ex, pero peor? A partir de esa idea, Disgusto propone una mirada ácida sobre los vínculos contemporáneos, el duelo amoroso y las formas, no siempre sanas, de intentar cerrar heridas.

En escena, Elena y Jorge son dos adultos emocionalmente golpeados que descargan Karma Match, una aplicación diseñada para superar relaciones pasadas a fuerza de reproches, insultos y catarsis sin filtro. La consigna parece simple: encontrarse con alguien que reúna todo lo que odiaban de sus ex, decirle todo lo pendiente, sanar y seguir adelante.

Sin embargo, el experimento toma un rumbo inesperado. Entre peleas, discusiones absurdas, verdades incómodas y diálogos filosos, Elena y Jorge descubren una conexión real. Acompañados por Aurelia y Aurelio, dos inteligencias artificiales tan cínicas como lúcidas, los personajes atraviesan las miserias del amor adulto: vínculos tóxicos, dependencia emocional, celos, egos heridos y el miedo a repetir los mismos errores.

Con ritmo veloz, humor ácido y una mirada brutalmente honesta, Disgusto se presenta como una comedia romántica al revés: primero llega el conflicto, después el reconocimiento y, recién entonces, la posibilidad de volver a intentarlo. La obra convierte una premisa disparatada en una reflexión escénica sobre esa costumbre humana de enamorarse, muchas veces, de quien menos conviene.

Cómo sacar las entradas

Disgusto se presentará todos los domingos a las 19.30 horas en el Picadilly. Las localidades encuentran a la venta a través de Plateanet o en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1524.