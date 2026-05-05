Adopción de perros y gatos en CABA: un nuevo formato, más cerca de los vecinos

El Gobierno de la Ciudad puso en marcha en mayo un nuevo esquema de jornadas de adopción de perros y gatos, con encuentros semanales en distintos parques y plazas. El objetivo es claro: facilitar la adopción responsable, promover el cuidado de los animales y llegar a más vecinos en todas las comunas.

Este nuevo formato permite ampliar la presencia territorial y generar más oportunidades de encuentro entre quienes buscan adoptar y las organizaciones que todos los días trabajan en el rescate, tránsito y recuperación de animales sin hogar.

Además de visibilizar esta tarea, las jornadas también funcionan como un espacio de apoyo para las ONGs, donde pueden difundir su trabajo, recibir donaciones y recaudar fondos para sostener su actividad.

Cronograma de mayo

• Sábado 2 — Parque Las Heras (Palermo – Comuna 14)

• Sábado 9 — Parque Patricios (Comuna 4)

• Sábado 16 — Plaza Irlanda (Caballito – Comuna 6)

• Sábado 23 — Plaza 24 de Septiembre (Villa Crespo – Comuna 15)

• Sábado 30 — Parque Lezama (San Telmo – Comuna 1)

Cómo son las jornadas

Cada encuentro contará con la participación de hasta 15 organizaciones, que presentarán perros y gatos en adopción, brindarán información y compartirán su experiencia con el público.

También se incorporan animales que se encuentran bajo la tutela de la Gerencia Operativa de Manejo Animal, rescatados en distintos procedimientos y actualmente en condiciones de ser adoptados.

Qué vas a encontrar

• Stands de ONG con animales en adopción

• Espacios de difusión y asesoramiento sobre adopción responsable

• Venta de productos solidarios

• Recepción de donaciones

Servicios para el público

En cada jornada habrá un móvil veterinario que brindará vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos.

Horarios

• Mayo: de 14 a 18 horas

• Meses de invierno: de 13 a 17 horas

Web con servicios

Se trata de una herramienta que permite reportar animales perdidos o encontrados, iniciar procesos de adopción y gestionar en un mismo espacio todos los servicios para el cuidado de mascotas.