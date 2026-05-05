Interés general | 3 may 2026
Amor del bueno
Adopción de perros y gatos en CABA: un nuevo formato, más cerca de los vecinos
A lo largo de mayo, habrá encuentros semanales en distintos parques y plazas. Foco puesto en rescate, tránsito y recuperación de animales sin hogar.
El Gobierno de la Ciudad puso en marcha en mayo un nuevo esquema de jornadas de adopción de perros y gatos, con encuentros semanales en distintos parques y plazas. El objetivo es claro: facilitar la adopción responsable, promover el cuidado de los animales y llegar a más vecinos en todas las comunas.
Este nuevo formato permite ampliar la presencia territorial y generar más oportunidades de encuentro entre quienes buscan adoptar y las organizaciones que todos los días trabajan en el rescate, tránsito y recuperación de animales sin hogar.
Además de visibilizar esta tarea, las jornadas también funcionan como un espacio de apoyo para las ONGs, donde pueden difundir su trabajo, recibir donaciones y recaudar fondos para sostener su actividad.
Cronograma de mayo
• Sábado 2 — Parque Las Heras (Palermo – Comuna 14)
• Sábado 9 — Parque Patricios (Comuna 4)
• Sábado 16 — Plaza Irlanda (Caballito – Comuna 6)
• Sábado 23 — Plaza 24 de Septiembre (Villa Crespo – Comuna 15)
• Sábado 30 — Parque Lezama (San Telmo – Comuna 1)
Cómo son las jornadas
Cada encuentro contará con la participación de hasta 15 organizaciones, que presentarán perros y gatos en adopción, brindarán información y compartirán su experiencia con el público.
También se incorporan animales que se encuentran bajo la tutela de la Gerencia Operativa de Manejo Animal, rescatados en distintos procedimientos y actualmente en condiciones de ser adoptados.
Qué vas a encontrar
• Stands de ONG con animales en adopción
• Espacios de difusión y asesoramiento sobre adopción responsable
• Venta de productos solidarios
• Recepción de donaciones
Servicios para el público
En cada jornada habrá un móvil veterinario que brindará vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos.
Horarios
• Mayo: de 14 a 18 horas
• Meses de invierno: de 13 a 17 horas
Web con servicios
Se trata de una herramienta que permite reportar animales perdidos o encontrados, iniciar procesos de adopción y gestionar en un mismo espacio todos los servicios para el cuidado de mascotas.