Vacuna antigripal: la señal que enciende la alarma en grupos clave

En medio de la llegada de las bajas temperaturas, crece la preocupación en el ámbito sanitario por la caída en la vacunación antigripal. Especialistas advierten que la baja adhesión, sumada a la circulación de nuevas variantes, podría derivar en un escenario complejo durante el invierno.

En ese contexto, el infectólogo Hugo Pizzi encendió las alarmas al señalar que cada vez menos personas se aplican la vacuna, pese a que está disponible de forma gratuita desde marzo. Según explicó, el problema se profundiza en los sectores más jóvenes, donde se observa menor compromiso tanto en la inmunización propia como en la de los hijos.

“El año pasado hubo más adhesión. Hoy estamos viendo que las generaciones jóvenes no solo fallan en su propia protección, sino que tampoco vacunan a sus hijos”, sostuvo el especialista, y advirtió que esta tendencia ya genera situaciones delicadas en distintas provincias, incluso con intervención judicial.

A esto se suma la aparición de una cepa que preocupa a nivel internacional. Se trata de la H3N2 subclado K, que tuvo fuerte impacto en Europa durante el último invierno. “Fue muy dura. Hemos visto casos de personas jóvenes, sanas, que no podían moverse. Europa tembló con esto”, describió Pizzi, al remarcar el potencial riesgo de su circulación local.

El calendario oficial contempla la vacunación gratuita para niños de entre 6 meses y 2 años, mayores de 65, embarazadas, puérperas y personas con factores de riesgo. Sin embargo, el especialista insistió en que ampliar la cobertura a toda la población sería clave para evitar complicaciones. “Es preferible vacunar gratuitamente que pagar días de terapia intensiva”, explicó.

En paralelo, la baja cobertura empieza a encender otra señal de alarma: la posible pérdida de la inmunidad colectiva. Según detalló, los niveles de vacunación infantil que antes alcanzaban el 90% cayeron de forma sostenida en los últimos años. “Hoy hay vacunas con apenas un 50% de cobertura. Podemos perder el efecto rebaño, y eso implica un riesgo directo para toda la población”, advirtió.

Frente a este panorama, también crece la intervención de la Justicia en algunas jurisdicciones para garantizar el cumplimiento del calendario obligatorio. En ciertos casos, ya se aplican multas y hasta medidas más severas para quienes se niegan a vacunar a menores.

Finalmente, Pizzi remarcó la urgencia de actuar a tiempo y reforzó el mensaje preventivo. “Estamos a tiempo, pero no hay que seguir esperando. La gripe se lleva muchas vidas. Vacunarse es la mejor forma de evitar consecuencias graves”, concluyó.