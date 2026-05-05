NASA activa defensa planetaria por el 2024 YR4 y mira una fecha en 2032

La comunidad científica internacional mantiene bajo observación a un asteroide que podría cruzarse con la órbita terrestre en los próximos años. Se trata del 2024 YR4, un objeto espacial que encendió alertas tras superar un umbral técnico que activa mecanismos de seguimiento y prevención a nivel global.

Desde la NASA explicaron que el fenómeno no implica una amenaza inminente, aunque sí requiere monitoreo constante. Los cálculos actuales ubican una posible fecha de acercamiento crítico para el 22 de diciembre de 2032, con una probabilidad de impacto considerada baja pero suficiente para activar protocolos de defensa planetaria.

El asteroide forma parte de los denominados objetos cercanos a la Tierra, conocidos como NEO por sus siglas en inglés. Se estima que su tamaño oscila entre los 40 y 90 metros de diámetro, un dato clave para proyectar escenarios en caso de ingreso a la atmósfera terrestre.

A medida que avanzan las observaciones, los especialistas lograron refinar su trayectoria y descartar hipótesis más alarmistas. En ese sentido, desde la NASA remarcaron que la actualización constante de datos es parte habitual del proceso científico y permite ajustar las probabilidades con mayor precisión.

Según los modelos actuales, en caso de impacto, el objeto probablemente se desintegraría en la atmósfera antes de tocar la superficie. En un escenario de explosión aérea, los efectos podrían variar según el tamaño final del cuerpo: desde rotura de vidrios hasta daños estructurales leves en zonas urbanas. Solo en casos menos probables, vinculados a dimensiones mayores, podrían registrarse consecuencias más severas.

El seguimiento del 2024 YR4 se realiza mediante telescopios distribuidos en distintas partes del mundo y sistemas automatizados como Sentry, que actualizan en tiempo real la probabilidad de impacto. Este tipo de vigilancia forma parte de los programas internacionales orientados a anticipar eventos de bajo riesgo pero alto impacto potencial.

Pese a la incertidumbre que puede generar la noticia, los especialistas coinciden en llevar tranquilidad: el escenario sigue siendo de baja probabilidad y bajo control científico. Sin embargo, el caso refuerza la importancia de sostener y mejorar los sistemas de detección temprana frente a fenómenos astronómicos.