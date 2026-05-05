Lionel Messi en el Gran Premio de Miami: el saludo con Franco Colapinto

La presencia de Lionel Messi revolucionó el paddock del Gran Premio de Miami, donde el astro argentino se mostró junto a su familia disfrutando de una jornada distinta, lejos del fútbol pero cerca de la velocidad.

El capitán de la Selección llegó acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos, quienes recorrieron distintos sectores del circuito. En ese marco, visitaron el box del equipo Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, donde compartieron un momento con los pilotos y se llevaron todas las miradas.

Durante la recorrida, Messi incluso se subió a uno de los monoplazas y dialogó con figuras como George Russell y Kimi Antonelli, en una postal que rápidamente se viralizó entre los fanáticos del deporte motor.

Pero uno de los momentos más esperados se dio con el encuentro junto a Franco Colapinto. El joven piloto, que largará desde el octavo puesto tras lograr la mejor clasificación de su carrera en la Máxima, se fundió en un abrazo con Messi y saludó también a su familia en el paddock.

La escena reunió a dos generaciones del deporte argentino en un mismo lugar y generó una verdadera revolución entre el público y los medios presentes. La expectativa por el cruce era alta, ya que ambos habían coincidido previamente en Estados Unidos, aunque sin una aparición pública de este tipo.

“Bien, disfrutando con la familia y los chicos. Estoy viviendo esta experiencia por primera vez”, comentó Messi ante la prensa, y agregó: “Teníamos ganas de saludarlo a Franco también”, en referencia al piloto que viene ganando protagonismo en la Fórmula 1.

La visita del rosarino no pasó desapercibida y provocó una marea de fanáticos y cámaras en cada sector que recorrió. En paralelo, Colapinto continúa consolidándose en la categoría con actuaciones destacadas, en un fin de semana que combinó espectáculo, figuras globales y fuerte presencia argentina.