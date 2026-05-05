OMS investiga un posible brote de Hantavirus en el MV Hondius: hay tres muertos

Un viaje que prometía ser una expedición exclusiva terminó en alerta sanitaria internacional. Tres personas murieron durante una travesía en el Atlántico y las autoridades investigan un posible brote de Hantavirus a bordo de un crucero que había partido desde el sur argentino.

El episodio se registró en el MV Hondius, una embarcación con cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes que zarpó desde Ushuaia rumbo a Cabo Verde. Según confirmó la Organización Mundial de la Salud, al menos uno de los fallecidos dio positivo para la enfermedad, mientras que otros casos siguen en estudio.

De acuerdo a los primeros datos, los síntomas comenzaron a manifestarse durante el viaje, con cuadros que encendieron las alarmas entre el personal médico a bordo. Con el correr de los días, aparecieron nuevos casos sospechosos y se activaron protocolos sanitarios para contener la situación.

Además de las víctimas fatales, hay varios pasajeros bajo observación médica mientras se realizan análisis epidemiológicos para determinar el alcance del posible brote. Las autoridades no descartan implementar medidas de aislamiento dentro del barco para evitar una mayor propagación.

El Hantavirus es una infección que se transmite principalmente a través de roedores infectados y puede provocar cuadros severos que afectan los pulmones. Aunque el contagio entre personas es poco frecuente, su evolución puede ser rápida y con alta tasa de mortalidad, lo que explica la preocupación en este tipo de escenarios cerrados.

La situación es seguida de cerca por organismos sanitarios internacionales, que buscan establecer cómo se originó el foco y si existen más casos sin detectar. El hecho de que se trate de una travesía prolongada y con pasajeros de distintos países suma complejidad al operativo de control.

Mientras tanto, el crucero continúa bajo monitoreo y las autoridades trabajan para contener cualquier posible expansión del virus. El caso encendió alertas por el riesgo sanitario en contextos de viajes prolongados y refuerza la necesidad de controles estrictos ante enfermedades infecciosas