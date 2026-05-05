AMBA bajo cero: qué zonas bonaerenses amanecieron con heladas

El frío se hizo sentir con fuerza en el arranque de la jornada y dejó postales más propias del invierno que del otoño. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la temperatura mínima llegó a los 5 grados, mientras que en distintas localidades bonaerenses el termómetro cayó por debajo de cero.

De acuerdo al último informe del Servicio Meteorológico Nacional, el descenso térmico se consolidó en gran parte del país y ubicó a la región central entre las más frías en zonas urbanas. El fenómeno marcó un contraste fuerte con las semanas previas, donde se habían registrado jornadas inusualmente templadas.

En la provincia de Buenos Aires, ciudades como Tandil y Azul registraron mínimas cercanas a los -2 grados, mientras que Bahía Blanca también presentó valores bajo cero y una sensación térmica aún más baja producto del viento. En tanto, la Costa Atlántica mostró registros más moderados, aunque igualmente fríos para la época.

El escenario se replicó en otras regiones del país, con temperaturas negativas en zonas de la Patagonia y marcas extremas en la Antártida. Este comportamiento climático responde a una masa de aire frío que avanzó sobre el territorio y provocó un enfriamiento generalizado.

Pese a este arranque gélido, el pronóstico anticipa una leve recuperación térmica en los próximos días en el AMBA, con mínimas en ascenso y máximas que podrían superar los 20 grados hacia mitad de semana. Sin embargo, ese alivio sería transitorio.

El mismo informe advierte que el ingreso de un nuevo frente inestable podría generar lluvias y un nuevo descenso de temperatura hacia el cierre de la semana. A esto se suma la presencia de vientos intensos en varias provincias, con ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora y potenciar la sensación de frío.

En ese marco, el organismo recomendó extremar cuidados, especialmente en grupos de riesgo, ante un escenario climático cambiante que combina bajas temperaturas, humedad y viento. El otoño empieza a mostrar una cara más cruda y anticipa un invierno que podría llegar con fuerza.