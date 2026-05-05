Política | 4 may 2026
Fandom presidencial
Más que a las provincias argentinas: Milei viaja por cuarta vez en el año a Estados Unidos
Partirá este martes hacia la ciudad de Los Ángeles y volverá al país el jueves por la tarde. La agenda incluye reuniones con empresarios, además se ser orador de un evento.
El presidente de la Nación, Javier Milei, volverá a viajar esta semana a Estados Unidos para reunirse con financistas y empresarios norteamericanos, además de participar como orador en un evento de economía.
El martes 5 a las 13 horas (hora argentina) partirá hacia la ciudad de Los Ángeles y el miércoles a las 4:30 horas tiene previsto arribar.
A las 14 horas se reunirá con el director del Instituto Milken, Michael Milken, un importante financista estadounidense que fundó su think tank dedicado a la investigación económica y de salud.
Actualmente, este organismo es reconocido mundialmente por organizar una Conferencia Global, que es un evento anual de alto nivel que reúne a líderes políticos, empresarios, inversores y expertos en el sector.
Después del encuentro con Milken, mantendrá una reunión con un grupo reducido de empresarios e inversores de los sectores financiero y tecnológico que se espera, comience alrededor de las 16 horas.
A las 18 horas, Milei participará de la disertación en la 29ª Conferencia Anual del Instituto Milken y, una vez que culmine su alocución, partirá nuevamente de regreso a nuestro país, cerca de las 22 horas para llegar a Buenos Aires el jueves 7 a las 13:30 horas.