Más que a las provincias argentinas: Milei viaja por cuarta vez en el año a Estados Unidos

El presidente de la Nación, Javier Milei, volverá a viajar esta semana a Estados Unidos para reunirse con financistas y empresarios norteamericanos, además de participar como orador en un evento de economía.

El martes 5 a las 13 horas (hora argentina) partirá hacia la ciudad de Los Ángeles y el miércoles a las 4:30 horas tiene previsto arribar.

A las 14 horas se reunirá con el director del Instituto Milken, Michael Milken, un importante financista estadounidense que fundó su think tank dedicado a la investigación económica y de salud.

Actualmente, este organismo es reconocido mundialmente por organizar una Conferencia Global, que es un evento anual de alto nivel que reúne a líderes políticos, empresarios, inversores y expertos en el sector.

Después del encuentro con Milken, mantendrá una reunión con un grupo reducido de empresarios e inversores de los sectores financiero y tecnológico que se espera, comience alrededor de las 16 horas.

A las 18 horas, Milei participará de la disertación en la 29ª Conferencia Anual del Instituto Milken y, una vez que culmine su alocución, partirá nuevamente de regreso a nuestro país, cerca de las 22 horas para llegar a Buenos Aires el jueves 7 a las 13:30 horas.