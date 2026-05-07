Zoe Gotusso vuelve a cautivar en La Plata

La consagrada Zoe Gotusso regresa a La Plata y trae su exquisito show al Teatro Ópera, el sábado 8 de mayo, a las 20 horas. Las entradas están disponibles a la venta por sistema Livepass y en la boletería de la sala, calle 58 entre 10 y 11 (comprando con tarjetas del Banco Provincia, cuatro cuotas sin interés).

Con un perfil artístico en expansión, Gotusso cautiva con su voz y sus canciones en cada participación en la escena nacional e internacional.

Compositora y cantante su trayectoria, año tras año ha ido creciendo y hoy se posiciona como una de las referentes femeninas del pop del país.

Su último álbum

El pasado año presentó Detalles, un álbum que retoma el romanticismo presente desde sus inicios, pero desde una perspectiva más madura y profunda.

El disco fue producido por María Wolff y grabado en Los Ángeles junto a músicos internacionales, reafirmando su crecimiento artístico.