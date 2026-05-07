Sergio Uñac reclamó internas en el PJ: “Quiero ser candidato a presidente”

El exgobernador de San Juan y actual senador nacional de Unión por la Patria, Sergio Uñac, no ocultó su vocación de disputar una interna en el Partido Justicialista y postularse como candidato a presidente en 2027.

“Si Cristina (Fernández de Kirchner) está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, ¿de qué manera resolvemos el nuevo liderazgo?”, inquirió el dirigente cuyano y aseguró que esa decisión “no se puede definir en una mesa”.

“La única manera de construir un liderazgo es a través de la participación, en una PASO o una interna, con el voto popular”, enfatizó en declaraciones a Clarín y aseguró que quierse ser “candidato a presidente”.

El respaldo de CFK

“No tengo el aval explícito, por lo que yo entiendo, y tampoco un veto. El aval no lo ha dicho ni públicamente ni a mí en privado, más allá de que yo no tengo tanto trato con ella. Hablo dos o tres veces al año”, puntualizó.

Acto seguido, dijo tener “la percepción de que (Cristina) no ve mal que distintos candidatos de nuestro espacio empiecen a recorrer el país”.

Disputa con Kicillof

De todas maneras, Uñac explicó que “en la multiplicidad de candidatos podemos generar multiplicidad de ideas ante la sociedad para que pueda elegir con quién se siente más representada”.

“Más que una alternativa a él, es hacia y a favor de la sociedad”, puntualizó en torno a si su postulación colisionaba con el proyecto de Axel Kicillof.

PASO renovadas

Finalmente, el exgobernador sanjuanino pidió que el peronismo elija sus candidatos a través de elecciones internas abiertas, pero con un “matiz de modernidad”, esto es, un novedoso formato federal dividido por zonas geográficas, con elecciones en distintas fechas para las regiones noreste, noroeste, centro y sur.

“El proceso podría ser el 10 de noviembre en el noreste, el 10 de diciembre en el noroeste, el 10 de marzo en el centro y el 10 de abril en el sur. Son seis meses instalando candidatos, planteando el país que queremos, y no es con tanta anticipación”, detalló.

Centralismo y crisis

“Las últimas tres presidencias, la de Macri, Alberto Fernández y Milei, que son de Capital, están llevando a que la sociedad ponga los ojos en el interior, que es el 62 % del país y que va a querer tener su propio candidato”, aseveró.

También alertó que hoy por hoy “no hay modelo económico, es sólo plan de ajuste, y también está absolutamente dañado el poder adquisitivo de quienes tienen empleo”.

“Hay un porcentaje que no tiene trabajo y el que tiene no llega al día 15 del mes. La cuestión del consumo y el poder adquisitivo va a ser el gran Talón de Aquiles de Milei y ahí a nosotros se nos abre una nueva oportunidad”, remató el parlamentario opositor.