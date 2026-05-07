Onceloops Media, el nuevo proyecto de Bachrach y Mellino

En el marco del proyecto Music FUNctional, Onceloops Media y Beathouse presentan un nuevo lanzamiento que profundiza la experiencia de bienestar y conciencia a través del sonido.

Ya están disponibles los 3 EP de meditaciones guiadas a cargo de Francisco Vanoni, enfocados en las frecuencias cerebrales Delta, Theta y Gamma, y editados en español, inglés y portugués.

Este nuevo lanzamiento amplía el universo de Music FUNctional, el proyecto que combina neurociencia, música funcional y contenidos audiovisuales, creado para acompañar distintos estados mentales como la relajación profunda, la creatividad y la expansión de la conciencia.

Meditaciones para estados mentales profundos

Cada EP propone una experiencia guiada diseñada para inducir y acompañar estados específicos del cerebro:

Delta: asociada al sueño profundo, la regeneración física y el descanso consciente.

Theta: vinculada a la meditación profunda, la imaginación y la creatividad.

Gamma: relacionada con la alta cognición, la percepción expandida y estados de conexión plena.

Las meditaciones están guiadas por Francisco Vanoni, con un enfoque claro, accesible y sensorial, y se apoyan en paisajes sonoros desarrollados especialmente para favorecer cada frecuencia, invitando a una práctica consciente y transformadora.

Music FUNctional

Onceloops Media y Beathouse Music lanzan “Music FUNctional”, un innovador proyecto musical que une neurociencia y arte sonoro para generar experiencias que influyen directamente en el bienestar mental. El álbum está compuesto por 10 canciones que exploran las frecuencias cerebrales y cómo estas pueden modificar nuestros estados de ánimo, concentración y descanso.

El proyecto nace de la unión entre Sebastián Mellino, músico, productor y compositor y Estanislao Bachrach, doctor en Biología Molecular especializado en neurociencias, quienes invitan al público a descubrir cómo la música puede convertirse en una herramienta funcional para equilibrar cuerpo y mente.

Francisco Vanoni lidera programas de mindfulness orientados al alto rendimiento deportivo, empresarial y social, también impacta el mundo corporativo, dictando programas en importantes empresas.