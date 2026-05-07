Provincia avanza con la construcción de 150 viviendas en Ensenada

En el marco del trabajo sostenido por el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, a cargo de Silvina Batakis, más bonaerenses podrán acceder al derecho a un hogar. Desde la Provincia junto al municipio de Ensenada, se lleva a cabo la construcción de 150 casas con su respectiva infraestructura.

“Es fundamental trabajar junto a los municipios para conocer las necesidades de sus vecinas y vecinos”, enfatizó Batakis.

Asimismo, puso de relieve que “detrás de cada vivienda hay un compromiso enorme de las y los trabajadores, hay planificación, y sobre todo, una decisión política por parte de nuestro gobernador quien, sobre todo en este momento crítico para todo el país, nos impulsa a continuar trabajando para dar respuestas reales a la comunidad”.

Tres tipos de casas

La obra contempla tres tipologías de unidades habitacionales: 120 son dúplex con tres dormitorios y 24 son dúplex de cuatro dormitorios, además, seis viviendas son adaptadas y tendrán dos dormitorios. Esto garantiza una mayor diversidad habitacional y que cada hogar se adapte a las distintas necesidades familiares.

El avance

Al día de hoy, de las 150 casas se encuentra edificada su respectiva estructura de hormigón y mampostería —perimetral e interior— como así también sus cubiertas de chapa y losas que delimitan la fisonomía del nuevo complejo habitacional.

Asimismo, cada una ya cuenta con los revestimientos de cerámicos en baños y cocinas, la colocación de los pisos cerámicos, herrerías de rejas, puertas de acceso y contrafrente, tanques de reserva instalados. Las manzanas 4, 5 y 6 presentan más avance con carpinterías colocadas de ventanas y puertas-ventanas.

Dentro del avance de la infraestructura del barrio está la apertura de cinco nuevas calles, el inicio de pavimentación de dos calles y el entubamiento de zanja abierta sobre calle Brasil. También se realizó el tendido de las redes de gas, agua, cloacas y electricidad junto al alumbrado público.

En tanto la infraestructura intradomiciliaria, se progresó con el tendido de gas, red de agua, el tendido eléctrico, además, de los desagües cloacales y pluviales.