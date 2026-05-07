De local, Estelares revisita su disco consagratorio

Estelares se encuentra celebrando los 20 años de Sistema Nervioso Central, el disco que marcó un antes y un después en su carrera y dejó canciones que hoy forman parte de la memoria de varias generaciones.

Además, la banda continúa con la presentación de las canciones de Los Lobos, su celebrado último material.

ESTELARES EN CASA!⚡️últimas entradas

🤘Festejando los 20 años de #SNC y recorriendo las nuevas canciones de #LosLobos volvemos al @operalaplata



Nos vemos el 9 de mayo! 🎉



🎫 Entradas en https://t.co/672WivhPXt y en boletería

💳 Bco Provincia tenés 4 cuotas sin interés pic.twitter.com/BnwsmnIwEp — Estelares (@estelares) May 3, 2026

En el marco de esta gira, Estelares se presentará este sábado 9 de mayo en el Teatro Ópera La Plata. Las entradas se encuentran a la venta por sistema Livepass y en la boletería de la sala (calle 58 entre 10 y 11), con la posibilidad de acceder a cuatro cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia.

Una velada muy especial

La noche estará atravesada por canciones de ambos discos —clásicos que definieron una época y nuevas composiciones que proyectan el futuro— en un recorrido que une la intensidad emocional de Sistema Nervioso Central con la madurez sonora de Los Lobos.

Un show pensado para revisitar el corazón de su obra y, al mismo tiempo, descubrir hacia dónde siguen cantando sus canciones.