Alak lanzó una nueva Secretaría de Trabajo para impulsar el empleo en La Plata

En un acto de fuerte peso institucional y gremial, el intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, encabezaron este lunes la presentación de nuevas líneas de acción destinadas a potenciar el mercado laboral platense. El evento, realizado en el Salón Dorado del Palacio Municipal, marcó formalmente la creación de la Secretaría de Trabajo, Empleo e Integración Laboral.

Una apuesta a la producción y la formación

Durante la jornada, Alak subrayó la relevancia estratégica de la nueva cartera, que estará a cargo de Julio Cuenca. El jefe comunal destacó que el objetivo central es "vincular la capacitación con la producción" para consolidar un esquema local que resulte inclusivo y dinámico.

"El trabajo es un tema central para la ciudad. Estas medidas apuntan a fortalecer el entramado productivo y generar nuevas oportunidades para los vecinos", sostuvo el mandatario platense.

Ejes de la nueva Secretaría de Trabajo

La nueva área municipal implementará una agenda integral que abarca diversos frentes de acción:

Programas de empleo: Intermediación laboral, pasantías y prácticas profesionales.

Formación técnica: Propuestas de formación profesional y terminalidad educativa.

Inclusión: Proyectos específicos para la inserción laboral de personas con discapacidad.

Apoyo al sector privado: Vinculación directa con pymes y emprendedores de la región.

Derechos laborales: Campañas de concientización y erradicación del trabajo infantil.

Por su parte, el ministro Walter Correa celebró la articulación entre el Municipio y la Provincia, señalando que "Buenos Aires impulsa políticas claras de formación laboral" como motor de desarrollo bonaerense.

Respaldo de los gremios y organizaciones sociales

La asunción de Julio Cuenca contó con un masivo acompañamiento de representantes sindicales y sociales. Al tomar la palabra, el flamante secretario afirmó: "Vengo a representar a la familia de los trabajadores. Este será un espacio de puertas abiertas para generar trabajo digno".

Entre los presentes se destacaron referentes de gremios como UPCN (Fabiola Mosquera y Héctor Nieves), ATE (Claudio Arévalo y Patricio Villegas), La Bancaria (Federico Bach), Camioneros (Miguel Forte) y UOM (Antonino Di Tomasso), además de autoridades de Comercio, Sanidad, Luz y Fuerza, y Gastronómicos, entre otros sectores que componen el tejido social y económico de la capital bonaerense.