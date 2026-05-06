Llegó a la Argentina “Pequeño J”, acusado del triple femicidio de Florencio Varela

En el marco de un procedimiento de gran magnitud, efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) concretaron, bajo un estricto operativo de seguridad y custodia, cuatro extradiciones activas desde las repúblicas del Perú y Paraguay. Entre ellas se destaca la de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, acusado del aberrante femicidio de tres jóvenes que fueron captadas mediante engaños, secuestradas, torturadas y asesinadas por una estructura narcocriminal en septiembre del año pasado, en el partido bonaerense de Florencio Varela.

En Perú

El procedimiento se llevó a cabo a partir de las extradiciones concedidas por las autoridades judiciales de Perú y Paraguay, que comprendieron a “Pequeño J”, a otro ciudadano de nacionalidad peruana, a un argentino y a un paraguayo. en ese contexto, una comisión integrada por efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA partió el pasado domingo a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina con destino a la República del Perú.

Una vez en la ciudad de Lima, los efectivos federales asumieron la custodia de “Pequeño J”, quien registraba un pedido de captura vigente a requerimiento del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, en el marco de la causa denominada “triple homicidio de Varela”. Asimismo, recibieron a otro ciudadano peruano imputado por el delito de “abuso sexual agravado”, requerido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20.

En Paraguay

Posteriormente, la comitiva se trasladó a la ciudad de Asunción, en la República del Paraguay, donde tomó custodia de un ciudadano argentino requerido por el Juzgado Federal N° 2 de la provincia de Santa Fe por el delito de “confabulación para la comercialización ilícita de estupefacientes”, así como de un ciudadano paraguayo imputado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, acusado de “acopio de armas de fuego”.

Finalmente, este lunes, alrededor de las 20 horas, dicha la comisión policial integrada también por efectivos del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la PFA a fin de garantizar la máxima seguridad del traslado, regresó a la base aérea de El Palomar con los cuatro extraditados, quienes quedaron a disposición de los juzgados interventores a la espera del correspondiente proceso judicial.