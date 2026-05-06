Deportes | 5 may 2026
Fútbol
Días y horarios de los octavos de final de la Liga Profesional
Con la confirmación de los 16 clasificados, se estableció que los cruces sean entre sábado y domingo. El cronograma completo.
La Liga Profesional de la Asociación del Fútbol Argentino presentó el cronograma de partidos de octavos de final del Torneo Apertura, con días y horarios confirmados tras conocerse los 16 equipos clasificados, ocho de la zona A y ocho de la zona B.
Sábado 9 de mayo
16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B)
19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B)
21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A)
21.30 Independiente Rivadavia (1° B) – Unión (8° A)
Domingo 10 de mayo
15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A)
17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B)
19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A)
21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B)
Cómo se disputa
Esta instancia de octavos de final se disputará en el estadio del club mejor ubicado en la fase de zonas.
#Programación | Agenda confirmada para los #OctavosDeFinal del #TorneoMercadoLibre 2026 🏆 https://t.co/QSgLegW8FX pic.twitter.com/vsf7kchlz0— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 5, 2026
En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del artículo 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de AFA.