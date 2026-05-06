Días y horarios de los octavos de final de la Liga Profesional

La Liga Profesional de la Asociación del Fútbol Argentino presentó el cronograma de partidos de octavos de final del Torneo Apertura, con días y horarios confirmados tras conocerse los 16 equipos clasificados, ocho de la zona A y ocho de la zona B.

Sábado 9 de mayo

16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B)

19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B)

21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A)

21.30 Independiente Rivadavia (1° B) – Unión (8° A)

Domingo 10 de mayo

15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A)

17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B)

19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A)

21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B)

Cómo se disputa

Esta instancia de octavos de final se disputará en el estadio del club mejor ubicado en la fase de zonas.

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del artículo 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de AFA.