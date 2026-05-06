“Lo han quitado todo”: Kreplak proyectó “un tiempo muy complejo en materia de enfermedades”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, apuntó contra el Gobierno nacional por el recorte de programas sanitarios y alertó sobre las consecuencias en el acceso a medicamentos, la vacunación y la atención hospitalaria.

Como principal eje, objetó la decisión de discontinuar el programa Plan Remediar, que durante más de dos décadas garantizó la provisión gratuita de medicamentos esenciales en centros de salud de todo el país.

“Lo han quitado todo, hasta el kit de Remediar. La reducción de los recursos enviados por la Nación a la provincia de Buenos Aires fue del 62 % desde que empezó este Gobierno”, describió el funcionario en declaraciones a Radio 10.

Cerrar el Remediar es una atrocidad sanitaria. pic.twitter.com/fUSJTQNbLh — Nicolás Kreplak (@nkreplak) April 28, 2026

Asimismo, dio cuenta que estos recortes afectan prestaciones que el Estado nacional debe garantizar por ley: “Uno podría esperar que tenga un rol rector del sistema de salud, que coordine. Bueno, todo eso no lo hace”.

Aumento de enfermedades y mortalidad

“Los primeros datos muestran que aumentaron las causas de mortalidad en adultos mayores y con enfermedades más prevenibles”, alertó.

Según explicó el titular de la cartera sanitaria bonaerense, el deterioro responde a la falta de acceso a tratamientos básicos, siendo que “hay un perfil epidemiológico más infectocontagioso porque no se pudieron evitar cosas evitables”.

Adultos mayores acorralados

En este contexto, Kreplak puso el foco en el impacto social del ajuste, especialmente en los sectores más vulnerables: “Hay un 25% menos de dispensa de medicamentos en la provincia. Uno de cada cuatro adultos mayores no está pudiendo tener los remedios que tenía antes”.

En ese sentido, describió el dilema cotidiano de muchos pacientes, ya que “tienen que elegir entre comer, pagar el alquiler o comprar medicamentos”.

Sistema público bajo presión

“Más del 50% de las personas que van a las guardias de hospitales públicos tienen obra social, pero no encuentran respuesta en el sector privado”, puntualizó el ministro y recalcó que a esto se suma la caída en la cobertura de vacunación, otro de los puntos críticos señalados por el ministro.

Cobertura insuficiente de vacunas

En este punto, el funcionario de la administración de Axel Kicillof confirmó demoras en la entrega de dosis por parte del Estado nacional: “Nos llegó cerca del 50 % de lo que necesitamos para la campaña de gripe”.

“Ya están circulando el virus de la gripe y el virus sincicial respiratorio. Probablemente lleguemos mal”, lamentó.

Además, calificó la situación como “imperdonable”, pues “Argentina tenía uno de los calendarios de vacunación más amplios y mejor aplicados, y hoy estamos muy lejos de esos niveles”.

“El programa Remediar es clave para 20 millones de personas”

“Remediar pone medicamentos en 8 mil centros de salud para 20 millones de personas. Son medicamentos del día a día: para la presión, diabetes, asma, infecciones”, contextualizó.

También detalló el costo de estos tratamientos, ya que “pueden salir entre 80.000 y 150.000 pesos por mes. Mucha gente no los puede pagar”.

En torno a la respuesta provincial, manifestó que “lo que logramos comprar es el 60 % de lo que llegaba con Remediar. No es chicle el dinero. Estamos hablando de lo esencial y lo vital”.

Marcha federal de salud

Finalmente, el ministro anticipó medidas de protesta ante el escenario crítico: “Se convocó a una marcha federal de salud en defensa del programa Remediar y de otros programas nacionales que están siendo retirados”.

💥 "SE AVIZORA UN TIEMPO MUY COMPLEJO EN MATERIA DE ENFERMEDAD"



🎙️ El análisis de Nicolás Kreplak, Ministro de Salud de PBA, en comunicación con @Gatosylvestre.



📌 Recorte en programas de medicamentos y vacunas de Nación a las provincias.#MañanaSylvestre pic.twitter.com/BT2qDJFWb0 — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) May 4, 2026

“Se avizora un tiempo muy complejo en materia de enfermedades”, concluyó, al advertir sobre un sistema sanitario tensionado por la falta de recursos, menor prevención y mayor demanda.