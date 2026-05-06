Estrena “Constelaciones”: ¿Cuántas vidas caben en una sola decisión?

A partir del 17 de mayo, los domingos a las 20 horas se presentará en NoAvestruz la obra Constelaciones, de Nick Payne. Con dirección de Gonzalo Ortiez, la pieza cuenta con las actuaciones de Jazmín Teisaire y Máximo Meyer.

Dos personas se encuentran infinitas veces, en universos donde cada decisión cambia todo.

Un encuentro

Ana, una física especializada en cosmología, y Rodrigo, un apicultor, se conocen en una fiesta. A partir de ese encuentro, sus vidas comienzan a desplegarse en múltiples direcciones posibles, donde cada decisión —decir o callar, avanzar o retroceder— abre un nuevo camino.

La relación entre ellos se construye a través de encuentros y desencuentros que se repiten con variaciones, revelando cómo pequeños cambios pueden transformar profundamente un vínculo.

Así, su historia atraviesa el amor, el humor, la intimidad y también la fragilidad, en un entramado donde el tiempo y el azar juegan un papel central.

Una obra que nos enfrenta a una pregunta inquietante: ¿cuántas vidas caben en una sola decisión?

Las entradas pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral o en la boletería de NoAvestruz Espacio de Cultura, calle Humboldt 1857.