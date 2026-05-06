Soledad Martínez: “Los intendentes podemos hacer mucho más por la educación”

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, destacó el rol medular que su administración le da a la educación. Fue al cerrar la Jornada de Educación Federal en el marco de la 50° Feria Internacional del Libro.

“Nos apropiamos de la educación. Soy una convencida de que los intendentes podemos hacer mucho más por la educación en nuestras ciudades que gobernamos, que no sólo estamos para arreglar infraestructuras, hacer obras. También podemos meternos, armar equipo y ver qué están aprendiendo los chicos y cómo se está enseñando”, contextualizó la jefa comunal.

Asimismo, destacó que “tomamos esa decisión de recorrer ese camino paso a paso. El primer paso fue el más tradicional, arreglar escuelas, ponerlas en condiciones. Después vino una segunda etapa de pensar un poco mejor cómo podíamos sumar en la currícula y en los contenidos”.

“Y esta última etapa de estos dos años, podría decir, en donde la incorporación de tecnología, la alianza público-privada y todas las nuevas herramientas que hoy están a disposición en las aulas en Vicente López, es el resultado de todo ese proceso, pero también de una decisión muy concreta de hacernos cargo del futuro de los chicos de Vicente López. Creo que lo estamos haciendo”, completó.

Política de Estado

En otro tramo de su exposición, Martínez manifestó que “quienes tenemos responsabilidad de gobernar, somos los que definimos las prioridades, a dónde va el presupuesto, si armamos un equipo más grande, más chico, y nosotros decidimos que la educación pública sea una prioridad. Logramos que los vecinos nos acompañen en la agenda, que lo valoren, cómo se valora la seguridad en Vicente López, cómo se valora el mejoramiento del espacio público”.

“En nuestra ciudad también pensamos en educación, también nos hacemos cargo. Y año a año vamos mejorando los indicadores en la educación pública. Hay una gran diferencia entre la educación municipal y la provincial. También hacemos cosas en las escuelas provinciales para intentar que toda esta energía y todos estos buenos resultados que tenemos también lleguen a esas escuelas”, anexó.

Los programas en marcha

“Los primeros pueden ser los que tenemos con Ticmas. Hace tiempo que el programa de ‘¡A leer en vivo!’ es un éxito en las colonias de verano. Y los chicos, cada vez que voy, cada verano, es un rato de pileta, pero después todos quieren ir a leer en vivo y a usar la tablet y ver cómo leen mejor”, describió la mandataria.

Del mismo modo dijo que “tenemos programas Maker en donde los experimentos, la ciencia, la robótica, el uso de tecnología están dentro del aula. Después tenemos varios propios, pero más allá de nombrarlos uno a uno, creo que lo que tenemos es una mirada integral y un equipo que está identificando cuáles de esos programas pueden servir e implementarse”.

“También los probamos y si hay alguno que no funciona, lo cambiamos, no nos cerramos a ninguno. Y eso es un poco todo lo que está pasando en las escuelas y en los jardines de Vicente López”, finalizó.

Las nuevas tecnologías

En este trascendental tema, consignó que “la tecnología vino a mejorarnos en general, por un lado. Por otro lado, que nos atraviesa nuestra vida diaria, cuando estudiás, cuando trabajás, cuando estás con tu familia, con tus hijos. Ya consumimos medios a través de otras herramientas tecnológicas. Cada vez los chicos tienen más naturalizado los movimientos del uso del celular o las tabletas”.

“Y uno, como parte de un gobierno, tiene que incorporar esa realidad. No podés mirar para otro lado. Hoy estábamos viendo algunas cosas en la reunión de equipo, y todavía había algunos procesos en Vicente López que eran con papel, insólito todavía, pero nos deben quedar muy pocos. Lo que quiero decir es, tomamos una definición de aprovechar la tecnología en toda la gestión, que atraviese todas las áreas, el uso de tecnología y la inteligencia artificial; se puede ver en seguridad”, ponderó.

“Creo que en educación y en seguridad nuestro municipio ha sido pionero en el uso y en la incorporación de tecnología. Y en educación en particular la clave fue la capacitación, la formación, ese camino que es un poco más largo y que tuvimos la paciencia de esperarlo. No nos corren las elecciones. No lo hacemos por los votos, aunque cueste que algunos me lo crean. Hay programas que llevan cuatro, cinco, seis, ocho años”, enfatizó.

El compromiso

“Es un tema que lo tomé como propio desde que me hice cargo de la Intendencia en Vicente López. Yo creo que así como los vecinos necesitan vivir en una ciudad segura, también necesitamos ocuparnos de la educación y que los chicos puedan estar preparados. Siempre escuchamos a políticos decir que la educación transforma vidas, que da oportunidades, que sin la educación no hay futuro. Pero nunca ninguno se sienta a contarte cosas concretas que ha hecho para que eso suceda. Y eso a mí me marca mucho”, aseveó la vicepresidenta del PRO.

Por último, reflexionó: “En una ciudad como Vicente López podemos hacer la diferencia y creo que hoy somos un faro para el resto de la provincia. Ojalá que muchas de las cosas que hacemos se puedan replicar en el resto de la provincia de Buenos Aires. Algunas no tienen que ver con un presupuesto”.

“Siempre cuento lo mismo, para certificar la escuela pública Google, no necesitamos una gran inversión presupuestaria. Fue un cuerpo de docentes, un equipo que se formó y ellos después forman a otros. Entonces, no es una cuestión de plata, es una cuestión de decisión y creo también de convicción”, remató.

