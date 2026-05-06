Detuvieron a “La Tumba”, la mujer que le enseñaba a su hijo a manipular un arma en Punta Lara

Tras la viralización de un inquietante video en el que una mujer le enseña a su bebé a manipular un arma, se inició una investigación de oficio que dio lugar a un allanamiento en una casa ubicada en calle 116, entre 515 y 516 de La Plata, motivando tres detenciones.

#EstamosFritos 🔫 Punta Lara: video alarmante con un menor y un arma



Un video viral mostró a una mujer enseñándole a su hijo a manipular una pistola, en una escena que generó preocupación y abrió el debate sobre la naturalización de la violencia en redes.



📌 Un bebé manipulando… pic.twitter.com/WQVoiIKhI9 — ANDigital (@ANDigitalOK) May 4, 2026

En el lugar la policía detuvo a BAR, alias “La Tumba”, una mujer de 24 años con domicilio en Punta Lara, partido de Ensenada, que sería la madre del menor. En el operativo también quedaron detenidos NGM, un hombre de 35 años y GMV, una mujer de 39.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron un revolver de color negro sin marca ni serie con tres municiones colocadas, una réplica de revólver de color gris, una munición calibre 32, 297 gramos de marihuana y nueve envoltorios de clorhidrato de cocaína.

Tras esto, producto del operativo policial, se labraron actuaciones contra los detenidos por infracción a la Ley 23.737 de Narcotráfico.

Además, se dio intervención a las autoridades judiciales de turno y al servicio de niñez y adolescencia La Plata, quienes informaron que mantendrán entrevista con la madre del menor.

La causa quedó caratulada como “averiguación de ilícito” e intervienen la UFI N° 17 y la UFI N° 18, ambas correspondientes al Departamento Judicial La Plata y a cargo de los fiscales María Eugenia Di Lorenzo y Hugo Tesón, respectivamente.

Un mensaje preocupante

Más allá del impacto inmediato por el tenor de las imágenes, el foco del debate está puesto en el trasfondo de la escena: no se trata de ficción ni de una representación aislada, sino de un menor interactuando con un arma real bajo la “supervisión” de un adulto.

Especialistas en infancia y conducta social advierten desde hace tiempo sobre los riesgos de naturalizar la violencia desde edades tempranas. Este tipo de situaciones no solo implican un peligro concreto, sino que también construyen un mensaje sobre lo permitido, lo deseable y los límites que no deberían cruzarse.

“El problema no es solo lo que ocurre, sino cómo se valida socialmente cuando se expone sin filtro”, coinciden especialistas consultados.

Viralización y debate en redes

El alcance del video fue inmediato ya que en pocas horas acumuló miles de reproducciones, comentarios y compartidos, con reacciones divididas entre quienes minimizan la situación y quienes alertan sobre su gravedad.

En ese contexto, la viralización no hizo más que amplificar el problema. Porque cuando una escena de este tipo circula masivamente, deja de ser un hecho aislado para transformarse en un fenómeno social que interpela a toda la comunidad.

