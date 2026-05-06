miércoles 06 de mayo de 2026 - Edición Nº4428

Espectáculos | 5 may 2026

La Rural

El Teatro Colón en la Feria del Libro 2026

El primer coliseo argentino estará presente con una evento especial en la Pista Central, este viernes 8 a las 20:30. Habrá ingreso gratuito a partir de las 20 hasta las 22 horas, horario de cierre.

Todo un símbolo.
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Con una gran convocatoria, la tercera semana de la 50ª Feria del Libro de Buenos Aires llega con una programación imperdible y hecha a medida para los amantes de la literatura, repleta de talleres, firmas de libros y ciclos de charlas.

Dos Premio Nobel

También tendrá el honor de recibir a dos Premios Nobel de Literatura. El escritor sudafricano J. M. Coetzee se presentará este martes 5 a las 17 con Mariana Dimópulos, y el miércoles 6 a las 19, en el marco del ciclo La Palabra Indígena, Diálogo con Escritoras y Escritores Originarios. En ambas ocasiones, lo hará en la Sala Victoria Ocampo del Pabellón Blanco

Por su parte, el autor chino Mo Yan visitará la Feria el sábado 9 de mayo a las 19 en la Sala José Hernández del Pabellón Rojo.

Teatro Colón

Pero eso no es todo: se suma a esta gran agenda la participación del Teatro Colón, que se encargará de una presentación especial en la Pista Central, este viernes 8 a las 20:30. Durante el evento, la camerata de cuerdas del Instituto Superior de Arte interpretará obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla y Johann Strauss. Con un atractivo programa que va de la “Pequeña serenata nocturna” a “Las cuatro estaciones” junto a las “Estaciones porteñas” y la “Polka Pizzicato”, entre otras.

Para que nadie se quede afuera de este acontecimiento musical, la Feria del Libro anuncia que ese mismo viernes habrá ingreso libre y gratuito para todo el público desde las 20 hasta las 22 h (horario de cierre del predio).

Este encuentro entre la excelencia musical del Colón y el mundo de las letras será el broche de oro de una edición única de la Feria, que este año celebra su 50º aniversario.

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