Espectáculos | 5 may 2026
La Rural
El Teatro Colón en la Feria del Libro 2026
El primer coliseo argentino estará presente con una evento especial en la Pista Central, este viernes 8 a las 20:30. Habrá ingreso gratuito a partir de las 20 hasta las 22 horas, horario de cierre.
Con una gran convocatoria, la tercera semana de la 50ª Feria del Libro de Buenos Aires llega con una programación imperdible y hecha a medida para los amantes de la literatura, repleta de talleres, firmas de libros y ciclos de charlas.
Dos Premio Nobel
También tendrá el honor de recibir a dos Premios Nobel de Literatura. El escritor sudafricano J. M. Coetzee se presentará este martes 5 a las 17 con Mariana Dimópulos, y el miércoles 6 a las 19, en el marco del ciclo La Palabra Indígena, Diálogo con Escritoras y Escritores Originarios. En ambas ocasiones, lo hará en la Sala Victoria Ocampo del Pabellón Blanco
Por su parte, el autor chino Mo Yan visitará la Feria el sábado 9 de mayo a las 19 en la Sala José Hernández del Pabellón Rojo.
Teatro Colón
Pero eso no es todo: se suma a esta gran agenda la participación del Teatro Colón, que se encargará de una presentación especial en la Pista Central, este viernes 8 a las 20:30. Durante el evento, la camerata de cuerdas del Instituto Superior de Arte interpretará obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla y Johann Strauss. Con un atractivo programa que va de la “Pequeña serenata nocturna” a “Las cuatro estaciones” junto a las “Estaciones porteñas” y la “Polka Pizzicato”, entre otras.
Teatro Colón + Feria?— Feria del Libro de Bs. As. (@ferialibro_ba) May 4, 2026
¡Planazo confirmado! 🎻🔥
Este viernes tenés una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo de nivel mundial al aire libre.
⏰ 20:30 h
📍 Pista Central
¡Vení temprano que va a estar increíble! 🙌 pic.twitter.com/hHqGTVDgab
Para que nadie se quede afuera de este acontecimiento musical, la Feria del Libro anuncia que ese mismo viernes habrá ingreso libre y gratuito para todo el público desde las 20 hasta las 22 h (horario de cierre del predio).
Este encuentro entre la excelencia musical del Colón y el mundo de las letras será el broche de oro de una edición única de la Feria, que este año celebra su 50º aniversario.