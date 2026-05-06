Espectáculos | 5 may 2026
San Telmo
Explotó La Trastienda en el regreso del “Nonpalidesenchufado”
Se trata de un formato que tuvo su origen en 2008 y propone una mirada distinta al repertorio de Nonpalidece. Un terreno más íntimo, sin perder la esencia.
Nonpalidece volvió a La Trastienda, un lugar que ya forma parte de su recorrido y que ya es un clásico en su historia, para marcar el regreso de “Nonpalidesenchufado”.
Este formato, que tuvo su génesis en 2008, propone una mirada distinta sobre el repertorio de Nonpalidece. Desde un enfoque más despojado, la banda revisita sus canciones explorando nuevas texturas y matices, llevándolas hacia un terreno más íntimo sin perder su esencia.
Con entradas agotadas, el pasado 28 de abril tuvo un condimento especial: el cumpleaños de Néstor, que convirtió el show en una celebración compartida junto al público, donde además, no faltó el momento de la torta y soplar las velitas.
Esta gira acústica no se limita solo a la Ciudad de Buenos Aires, sino que también ya tiene fechas confirmadas en San Isidro, San Telmo, Junín, Haedo, Mar del Plata, Pompeya, Rosario y Neuquén.
A casi dos décadas de su origen, “Nonpalidesenchufado ” no solo se reafirma como un clásico dentro del universo de la banda, sino también como una propuesta vigente que sigue evolucionando.
En este presente, Nonpalidece continúa profundizando su búsqueda artística, apostando a nuevas formas de reinterpretar su obra y consolidando un legado que se renueva en cada encuentro con su público.
Próximos shows
9 de mayo: Salón Tattersall, San Isidro, Argentina, Argentina
10 de mayo: La Trastienda, San Telmo, Argentina (AGOTADO)
16 de mayo: City Rock, Junín, Argentina
12 de junio: Auditorio Oeste, Haedo, Argentina
13 de junio: Brew House, Mar del Plata, Argentina
20 de junio: Arena Sur, Pompeya, Argentina
4 de julio: Jaguar Haus, Rosario, Argentina
7 de agosto: Mood Live, Neuquén, Argentina