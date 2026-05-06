miércoles 06 de mayo de 2026 - Edición Nº4428

Municipios | 5 may 2026

Clima adverso

Establecen nivel de alerta amarillo por tormentas en La Plata

Algunas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas y caída de granizo durante la jornada del miércoles. La comuna dispuso tareas de prevención y monitoreo.

Pasados por agua.
TAGS: LA PLATA, CLIMA, TORMENTAS, GRANIZO, ALERTA AMARILLO

La Municipalidad de La Plata estableció el Nivel de Atención del Riesgo “amarillo” por tormentas durante la tarde/noche del miércoles 6 de mayo en La Plata.

“Algunas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas y caída de granizo”, informó la comuna en su último parte hidrometeorológico.

Frente a esta situación, se pusieron en marcha trabajos de monitoreo y prevención articulados entre las distintas áreas operativas.

Recomendaciones y vías de comunicación

Se recomienda a los vecinos permanecer en un lugar seguro en el período mencionado y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.

Además, es importante tener precaución al circular en vehículos (hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas), no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X “ClimaMLP”. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.

Más Noticias