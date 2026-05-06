Advierten por “intimidación y violencia” en el Concejo Deliberante de Villa Gesell

La última sesión del Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó en una escalada de de violencia verbal y física, cuando al menos tres concejales de la oposición denunciaron haber sido agredidos en medio del debate por el Presupuesto municipal 2026.

En videos que se viralizaron en redes sociales, pueden verse gritos, empujones y lanzamiento de objetos dentro del recinto, lo que derivó en la suspensión de la sesión.

La postura del PRO

“El oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto de 64 millones de pesos”, expuso la fuerza amarilla.

#Grave 🚨 Escándalo en Villa Gesell: denuncian violencia en el Concejo Deliberante



Una sesión por el Presupuesto 2026 terminó en caos: concejales opositores denunciaron agresiones, intimidaciones y la irrupción de una “patota” dentro del recinto.



📌 Hubo empujones, gritos y… pic.twitter.com/KMV09P8Cvr — ANDigital (@ANDigitalOK) May 5, 2026

La propia edil afirmó que “no vamos a claudicar: no le tenemos miedo” e incluso el PRO de la Provincia habló de una “patota” dentro del recinto.

Duro descargo de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza de la Quinta Sección electoral repudió los episodios de “intimidación” vividos por los concejales opositores en el recinto deliberativo, mientras se procedía a la votación del Presupuesto 2026 de la localidad balnearia. La fuerza violeta expuso que esta situación “reviste una gravedad institucional inaceptable”.

“El presupuesto impulsado por el oficialismo contempla un aumento cercano al 50 % que no es gratuito: lo terminan pagando los vecinos a través de tasas más altas. Es, en definitiva, un nuevo golpe al bolsillo de quienes trabajan y sostienen la ciudad”, puntualizó el partido mileísta.

Por eso, dieron cuenta que “los concejales de La Libertad Avanza votaron en contra: para defender a los vecinos de un modelo que ajusta a la gente para sostener el gasto político” y “frente a una decisión democrática y legítima, la respuesta fue la intimidación y la violencia”.

“Personas vinculadas al intendente irrumpieron con actitudes patoteras, increpando y agrediendo a los concejales de nuestro espacio, quienes debieron ser asistidos y retirados del lugar en ambulancia y patrullero”, acotó la fuerza violeta.

De todas maneras, explicaron que “no se trató de un hecho aislado, sino de una expresión más de un modelo que, cuando es cuestionado, responde con aprietes en lugar de argumentos”.

“Resulta inadmisible que quienes se llenan la boca hablando de democracia, derechos y libertad de expresión sean los primeros en vulnerarlos cuando pierden el control del relato”, completaron los referentes de LLA.

Y llevando el mensaje más allá, dieron cuenta que “la provincia de Buenos Aires no puede seguir tolerando que el poder se ejerza mediante la violencia. La democracia se defiende con reglas, con respeto y con libertad.

“La violencia no nos va a detener. Vamos a seguir dando la pelea por una provincia donde el que piensa distinto no sea perseguido, sino respetado”, finalizaron.