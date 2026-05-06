Con asado a precios prohibitivos, sigue creciendo el consumo de cerdo

El consultor especializado en el sector porcino, Juan Uccelli, se refirió al fuerte crecimiento de la producción y consumo de cerdo y planteó que “la gente está tomando una decisión, lamentablemente económica, porque se le dificulta el tema de la carne vacuna”.

Números categóricos

En este sentido, explicó en declaraciones a Canal E que la actividad porcina en Argentina arrancó con un crecimiento del 15,7 % en el primer trimestre.

Como cambiaron las variables en abril del 2026 relacionadas con el Sector Porcino. Si querés todo el desarrollo, solicitalo a [email protected] #porcinos #cerdoargentino pic.twitter.com/BpvfEDLrbf — Juan Luis Uccelli (@juanluisuccelli) May 1, 2026

“El crecimiento normalmente en la producción porcina que estamos viendo en este primer trimestre se pensó hace 18 meses, porque es el tiempo que se tarda, desde el crecimiento hasta obtener el animal que va a faena”, precisó el titular de JLU Consultora.

La influencia del consumidor

Asimismo, puso de relieve que el cerdo sigue ganando espacio en la mesa de los argentinos, en buena medida por una cuestión de precios relativos. “Ya estamos en casi 24 kilos por habitante por año, que es un número más que interesante”, contextualizó.

“La gente está tomando una decisión, lamentablemente económica, porque se le dificulta el tema de la carne vacuna, y entonces ahí aparece la carne de cerdo como una opción”, insistió Uccelli.

“Posiblemente en los próximos siete años o seis años gane mucho más, y estemos en los 33-34 kilos”, estimó, situación que prácticamente equipararía el consumo con el actual nivel de carne vacuna en Argentina.

Al respecto, resaltó que “ya son cuatro años que todos los años crecemos en la producción; estamos teniendo una tasa de crecimiento entre el 6 y el 7% anual, pero podremos llegar al 20% anual”.

“Lamentablemente las exportaciones no están siendo un incentivo hoy para crecer, tenemos un tipo de cambio que no es el mejor”, sopesó el ingeniero zootecnicista y también apuntó al IVA a inversiones, “un ancla que frena el crecimiento”.

