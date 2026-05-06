ATE resolvió un paro de 24 horas en el INTI

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas para el jueves 7 de mayo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) como respuesta a la amenaza de 700 despidos del Gobierno nacional y de eliminación de mil funciones del organismo de las 3 mil que tiene actualmente, por lo que se intenta una reducción del 30 % del organismo.

“Intentan destruir una de las instituciones públicas más prestigiosas y necesarias para toda la comunidad. Del INTI depende en buena medida el desarrollo y el crecimiento de toda la sociedad. Vamos a un paro y el Gobierno tiene que saber que las medidas se van a incrementar”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

Asimismo, bramó: “No aceptamos la amenaza de despedir masivamente trabajadores y desarticular numerosas líneas de trabajo. Están poniendo en riesgo a toda la población. El Gobierno no puede usar el argumento de que se trata de un organismo deficitario, ya que los servicios que realiza el INTI son pagados por las empresas. No solo no tiene pérdidas, sino que además es superavitario”.

“No vamos a aceptar que se pierda personal altamente calificado como profesionales y técnicos de una enorme trayectoria en cuya formación invertimos todas las argentinas y los argentinos. Este vaciamiento que el Gobierno pretende llevar adelante generará consecuencias muy graves”, anexó el referente sindical.

Militarización

“También alertamos sobre la militarización del INTI, una presencia policial absolutamente desproporcionada mediante la cual se intenta que no se pueda ejercer el derecho de protestar”, planteó Aguiar.

Y sentenció: “Hacemos directamente responsable al Gobierno nacional por cualquier hecho que el próximo jueves hubiera que lamentar”.

La avanzada del Gobierno

Mediante la Resolución 42/26 del organismo, la administración de Javier Milei pretende desarticular numerosas líneas de trabajo, entre las que se incluyen:

* Ensayos microbiológicos clave en alimentos (detección de Salmonella, Escherichia coli, Listeria);

* Control de contaminantes como micotoxinas;

* Análisis de calidad de agua y efluentes (potabilidad, metales, compuestos orgánicos);

* Servicios de metrología y calibración de instrumentos (termómetros, prensas, equipos electrónicos);

* Ensayos para la industria como materiales de construcción, seguridad eléctrica/electrónica y control de combustibles (naftas, gasoil) ;

* Y para componentes de seguridad en transporte (ascensores, automotriz).

En este marco, el sindicato realizará una nueva asamblea el martes 12 en la sede del INTI para definir la continuidad del plan de acción.