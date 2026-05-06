Cayó el acusado de asaltar y golpear a nene de 12 años cuando iba a la escuela en Tolosa

Un joven de 27 años fue detenido en el barrio San Carlos, partido de La Plata en el marco de una investigación por el robo sufrido por un chico de 12 años cuando caminaba hacia la escuela. El procedimiento fue realizado este lunes por personal de la Comisaría 11ª de la capital bonaerense, con apoyo de distintos grupos operativos de la Estación de Policía Departamental de Seguridad y efectivos del Grupo de Apoyo Departamental.

La investigación

La causa se inició de oficio luego de que el hecho comenzara a circular en redes sociales. A partir de esa información, los investigadores se dirigieron a la zona de 29 y 529 para reconstruir lo ocurrido y relevar testimonios entre vecinos del barrio.

#Lacra 🚔 Cayó el acusado de asaltar y golpear a un nene que iba a la escuela en Tolosa



La Policía capturó al joven de 27 años señalado por el violento robo a un chico de 12; el hecho había generado una fuerte conmoción en La Plata.0



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Según se estableció en el expediente, el episodio ocurrió el jueves 30 de abril cerca de las 6.30 de la mañana. De acuerdo con el testimonio del padre del menor, el adolescente se dirigía caminando hacia el establecimiento educativo cuando fue interceptado por un hombre que le sustrajo una mochila y un buzo. La víctima no sufrió lesiones.

Con el avance de las tareas investigativas, el Grupo Táctico Operativo analizó cámaras de seguridad de la zona y reunió distintas declaraciones que permitieron identificar al presunto autor del robo. Con esos elementos, la fiscalía solicitó una orden de registro domiciliario y detención.

El registro domiciliario

La medida judicial fue concretada en una vivienda ubicada en calle 524 entre 136 y 137. Allí, los efectivos lograron detener al sospechoso y secuestraron prendas de vestir que, según fuentes del caso, serían de interés para la causa. Entre los elementos incautados figuran un par de borcegos marca Worksafe y un pantalón de jogging negro con detalles blancos.

Tras el operativo, se mantuvo comunicación con la autoridad judicial interviniente, que dispuso el traslado del detenido y la remisión de las actuaciones para que sea indagado este martes.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 del Departamento Judicial La Plata. Los pesquisas continúan trabajando para incorporar nuevos elementos probatorios y determinar con precisión la mecánica del hecho que generó preocupación entre los vecinos de Ringuelet.