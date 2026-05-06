La receta de Cavallo para derrumbar el riesgo país: qué le recomendó a Javier Milei

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, brindó una entrevista al canal de streaming Ahora Play donde analizó la marcha del programa económico y envió un mensaje directo a la Casa Rosada. Con el foco puesto en la deuda y la confianza de los mercados, el economista trazó un camino para normalizar las variables financieras.

“El riesgo país va a bajar si hacen lo que digo: liberar y remover los controles de cambio”, aseguró el exfuncionario, marcando una hoja de ruta para el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo.

Libre movimiento de capitales

Para Cavallo, el actual esquema de restricciones impide que el indicador de riesgo país perfore los niveles actuales. Según su visión, la libertad de entrada y salida de fondos es la única garantía para los inversores.

“Tienen que dejar que haya libre movimientos de capitales. Así como entran los capitales, que puedan salir y viceversa. El riesgo país se desmoronaría si hacen lo que les estoy sugiriendo”, sostuvo, vinculando la apertura financiera con una mejora inmediata en la cotización de los activos argentinos.

El peligro de la "bomba cambiaria"

Sin embargo, el "padre de la Convertibilidad" también lanzó una advertencia sobre la fragilidad del Banco Central. Según explicó, mantener el actual régimen sin divisas genuinas en las arcas de la autoridad monetaria aumenta la vulnerabilidad ante una eventual crisis.

“Tienen que acumular reservas y no se tienen que asustar por el nivel que pueda tener el tipo de cambio. La probabilidad de una bomba cambiaria es mayor con el actual régimen cambio cuando se sabe que el Banco Central no tiene divisas propias para para una corrida”, advirtió con dureza.

En esa misma línea, fue tajante sobre la capacidad de respuesta oficial: “No vas a parar una corrida cambiaria si no hay reservas”, completó, subrayando que la prioridad absoluta debe ser el fortalecimiento de las arcas del Central por sobre el control del tipo de cambio.

Un cambio de régimen

Cavallo insistió en que el Gobierno no debe temer a la flotación del dólar si esto permite acumular dólares. Para el economista, el éxito para evitar cualquier bomba cambiaria radica en un mercado transparente donde el libre movimiento de capitales sea la norma y no la excepción.