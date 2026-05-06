Dura crítica de la Provincia a Milei por el recorte en turismo: “Han decidido desertar”

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a subir el tono de la confrontación con la gestión de Javier Milei. Durante la 32° asamblea del Consejo Provincial del Turismo (CoProTur) celebrada este martes en Punta Indio, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, lanzó una durísima acusación contra la administración central, afirmando que el Estado Nacional ha "desertado" de sus funciones básicas.

“En Argentina estamos en un momento bisagra, con un Gobierno Nacional que ha decidido desertar de sus funciones”, destacó Costa ante intendentes y referentes del sector. Según el funcionario, el ajuste no se limita a lo presupuestario, sino que implica un retiro total de la responsabilidad de promover el turismo y garantizar el derecho al descanso.

"No dejan que la Provincia actúe"

El eje del reclamo del gabinete de Axel Kicillof se centró en la quita de recursos que impide la ejecución de políticas locales. Para Costa, existe una intención deliberada de paralizar la gestión bonaerense a través del recorte de transferencias.

"El Gobierno Nacional dice ‘quiero hacer esto, no me importan las consecuencias, háganse cargo’ y además le quita recursos a la provincia de Buenos Aires: no solo no hace nada, sino que, con esos recortes, se encarga de que la Provincia tampoco pueda actuar", explicó el titular de la cartera productiva.

En un pasaje de fuerte carga política, Costa agregó: "Hay cierto goce por parte de las personas que están perpetrando esto en ver el sufrimiento. Es un momento crítico y no podemos quedarnos callados ni someternos a la extorsión".

El impacto en los municipios y el fin del turismo "gasolero"

La asamblea, que contó con la presencia de más de 30 municipios, sirvió de caja de resonancia para la preocupación territorial. El intendente de Punta Indio, David Angueira, graficó la crisis con la caída del consumo: “Nuestro atractivo es la playa, donde viene cayendo el turismo que tenemos: habitualmente era el de cercanía o gasolero. Ahora ni gasolero es, por eso creo que este Gobierno Nacional nos lleva al abismo”.

La respuesta bonaerense: fondos propios y crédito

Frente al retiro de las estadísticas y el financiamiento nacional, el ministro Costa confirmó que la Provincia asumirá el costo de la Encuesta de Ocupación Hotelera, clave para mantener la serie histórica de datos de las últimas dos décadas.

Asimismo, se ratificó la decisión política de sostener la inversión en Fiestas Populares y el respaldo del Banco Provincia a través de herramientas como Pactar Digital para prestadores de servicios. "La decisión política del Gobernador Axel Kicillof es sostener todas las políticas que podamos y que cada peso que pongamos sea destinado a lo prioritario”, concluyó el ministro.

La jornada cerró con un consenso entre los polos de desarrollo turístico, cámaras como FEHGRA y AHT, y universidades nacionales sobre la necesidad de articular estrategias conjuntas para resistir el impacto del desfinanciamiento nacional en la temporada baja.