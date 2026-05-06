Condena firme a Juan Darthés: deberá cumplir 6 años de prisión en Brasil

Este martes, la Justicia de Brasil dejó firme la condena contra el actor Juan Darthés, ratificando la pena de 6 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado contra la actriz Thelma Fardin.

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó los últimos recursos presentados por la defensa, confirmando la sentencia de segunda instancia y dando por cerrada la discusión sobre las pruebas. Con este fallo, los magistrados ratificaron que los hechos ocurridos en 2009, cuando Fardin era menor de edad, han sido fehacientemente probados.

Ganamos de nuevo ♥️ pic.twitter.com/F6vbws2rtK — Thelma Fardin (@soythelmafardin) May 5, 2026

Cumplimiento en régimen semiabierto

La resolución judicial establece que Darthés deberá cumplir su condena bajo un régimen semiabierto. Según la legislación brasileña, esta modalidad implica:

La obligación de dormir todas las noches en un establecimiento penal .

La posibilidad de salir de la unidad carcelaria durante el día para trabajar o estudiar.

El regreso diario al penal para cumplir con el arresto nocturno.

Esta decisión confirma la sentencia dictada originalmente en junio de 2024, la cual ya contaba con el respaldo de cinco de los seis jueces del tribunal desde marzo de 2025.

El mensaje de Thelma Fardin: "Ganamos otra vez"

Tras conocerse la noticia, Thelma Fardin compartió un video en sus redes sociales para expresar su emoción por el cierre definitivo del proceso. “Ganamos otra vez”, sentenció la actriz, visiblemente conmovida.

En su mensaje, Fardin destacó la importancia del apoyo colectivo en una causa que incluyó cooperación judicial entre Nicaragua, Argentina y Brasil: “A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias, y se les pianta una lágrima, nos fuimos curando entre todas”.

Un precedente histórico

El fallo es considerado un hito por organismos como Amnistía Internacional, ya que representa un avance fundamental en la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual con jurisdicciones internacionales. Al quedar firme la condena, la justicia brasileña pone punto final a las maniobras dilatorias de la defensa y establece el cumplimiento efectivo de la pena para el actor.