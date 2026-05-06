Julio Alak recibió a Pichetto, Monzó y Bossio: “Coincidimos en fortalecer la unidad del peronismo”

En un movimiento que sacude el tablero político de la provincia de Buenos Aires, el intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este martes una reunión de alto voltaje en el palacio municipal. El jefe comunal recibió al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto y a los dirigentes Emilio Monzó y Diego Bossio, en un encuentro que puso el foco en la reorganización del peronismo y la construcción de una alternativa política nacional.

Tras la reunión, Alak destacó la sintonía entre los referentes respecto al diagnóstico de la actualidad política y la realidad social que atraviesa el país bajo la gestión de La Libertad Avanza. El mandatario platense fue contundente sobre los objetivos a mediano plazo: “Coincidimos en la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo para consolidar una alternativa con un desafío claro: conformar un gran frente popular y democrático, sin exclusiones que recupere el gobierno nacional para los argentinos”, sostuvo el intendente.

Orden, trabajo y desarrollo

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Pichetto también brindó detalles sobre los ejes de la charla, que incluyeron no solo la situación económica nacional, sino también el futuro de la provincia de Buenos Aires. Para el líder de Encuentro Federal, la unidad debe ir acompañada de una propuesta que garantice estabilidad y gestión.

“La sociedad demanda orden, previsibilidad y horizonte. La Argentina necesita volver a poner en el centro el trabajo, la producción y el desarrollo”, expresó Pichetto al término del cónclave. El legislador subrayó la importancia de edificar una opción con capacidad de gobierno, un mensaje que resuena con fuerza en los sectores del peronismo que buscan distanciarse de los extremos y atraer al electorado moderado.

Un frente "sin exclusiones"

La presencia de Emilio Monzó y Diego Bossio junto a Alak y Pichetto refuerza la idea de una arquitectura política que trascienda las actuales estructuras partidarias. La mención de un frente "sin exclusiones" por parte de Alak parece ser un llamado a los sectores que hoy se encuentran dispersos, con el objetivo de consolidar una base electoral sólida de cara a los próximos turnos electorales.

El encuentro en La Plata no es un hecho aislado: marca el inicio de una serie de conversaciones que buscan dotar al peronismo de una nueva fisonomía, centrada en la producción y la gobernabilidad como respuesta a la crisis social.