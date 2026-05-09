La Ciudad clausuró otro corralón ilegal que abastecía a construcciones dentro de la Villa 31

El Gobierno porteño clausuró un corralón ilegal que abastecía a las construcciones dentro de la Villa 31, operativo en el cual tres personas fueron detenidas. El lugar era utilizado para el fraccionamiento y la distribución clandestina de materiales de construcción hacia el interior del barrio durante la noche y fue cerrado en un operativo de la Policía de la Ciudad y la Agencia Gubernamental de Control.

Qué dice la ley

La Ley 6.129 de urbanización de la villa 31 prohíbe la existencia de corralones dentro de una zona específica para evitar el crecimiento descontrolado, lo que aumenta los riesgos estructurales y de seguridad para los vecinos.

Pese a no estar habilitado, el corralón clausurado acopiaba grandes cantidades de ladrillos, hierro, arena y otros insumos. Durante la inspección, también se hallaron pallets de bebidas que se comercializaban sin autorización.

Plan de ordenamiento

Ya son cinco los corralones ilegales que fueron cerrados en la villa recientemente. También en las últimas semanas se realizaron operativos de saturación para reforzar la seguridad, se montaron retenes policiales y se peatonalizaron calles para evitar que sigan entrando materiales de construcción.

“Estaban acostumbrados a hacer cualquier cosa pero se terminó. Por si no les quedó claro, los corralones que venden materiales para que crezca la Villa 31 no van más. Ley y orden”, enfatizó Macri.

Este corralón fue clausurado la semana pasada: se soldó el portón de acceso, pero el sábado la Policía comprobó que la entrada había sido violentada. Al ingresar al predio, sorprendieron a un individuo intentando retirar materiales, que fue imputado por violación de clausura.

Y en las últimas horas, tres personas fueron interceptadas tras haber ingresado ilegalmente al predio. Fueron detenidas bajo los cargos de violación de clausura y resistencia a la autoridad.

Según se destacó oficialmente, la fiscalización de las construcciones ilegales, el desalojo de unidades y terrenos usurpados y el refuerzo de la seguridad en la Villa 31, entre otras medidas, son parte del plan para fortalecer la integración y garantizar que la Ciudad sea una sola: con las mismas obligaciones, los mismos derechos y las mismas reglas para todos, vivan donde vivan los vecinos.

Estaban acostumbrados a hacer cualquier cosa pero se terminó. Por si no les quedó claro, los corralones que venden materiales para que crezca la Villa 31 no van más.



Ley y orden. pic.twitter.com/2pUg2eiPPv — Jorge Macri (@jorgemacri) May 5, 2026

“No vamos a permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos. Queremos que haya reglas que se cumplan, con más seguridad y mejores condiciones de vida. La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos”, completó el alcalde metropolitano.