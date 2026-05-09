Cinco provincias explican el 88 % del crecimiento exportador de Argentina

El desempeño exportador argentino en los últimos años muestra un cambio estructural profundo que va más allá de los indicadores tradicionales. Un estudio elaborado por el Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral advierte que solo cinco provincias explican el 88 % del crecimiento de las exportaciones entre 2015 y 2025, evidenciando una fuerte concentración territorial del desarrollo económico.

En ese período, el total exportado por Argentina creció de manera significativa, pero con una dinámica desigual: Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Córdoba y Chubut fueron responsables de la gran mayoría del incremento, mientras que el resto de las provincias tuvo un aporte mucho menor o incluso perdió participación relativa.

El caso más destacado es el de Neuquén, que multiplicó por 33 sus exportaciones en apenas una década, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta. Esta transformación la llevó de ser una economía marginal en términos exportadores a convertirse en uno de los principales polos del país. En paralelo, provincias como Jujuy y San Juan consolidaron su crecimiento a partir de la expansión minera, especialmente vinculada al litio.

Cambia el mapa productivo

El informe también muestra que esta evolución está modificando el mapa productivo argentino. Mientras la región Pampeana continúa concentrando la mayor parte de las exportaciones, pierde peso relativo (del 78 % al 73 %) frente al crecimiento de la Patagonia (del 8 % al 15 %) y de las provincias del norte vinculadas a la minería.

En este nuevo escenario, la energía y los recursos naturales ganan protagonismo frente al modelo agroindustrial tradicional.

En cifras

A nivel agregado, el comercio exterior argentino alcanzó en 2025 exportaciones por más de 87 mil millones de dólares, con una recuperación del superávit comercial. Sin embargo, el aporte de ese crecimiento no es uniforme: se apoya en sectores y territorios específicos que logran capitalizar inversiones, recursos naturales y condiciones productivas favorables.

El estudio plantea que el desempeño exportador argentino no depende únicamente de factores macroeconómicos, sino también de las capacidades productivas y las inversiones territoriales. En otras palabras, el crecimiento exportador reciente se explica por dinámicas regionales muy distintas entre sí.

La lógica subnacional

“Argentina no enfrenta únicamente un problema de generación de divisas, sino de capacidades territoriales para producirlas de manera sostenible y diversificada”, sostiene Horacio Augusto Pereira, magíster en Políticas Públicas y autor del informe, que propone repensar las estrategias de desarrollo desde una lógica subnacional.

En ese sentido, el trabajo concluye que la inserción internacional del país ya no es homogénea. Las diferencias entre regiones, la concentración del crecimiento y la aparición de nuevos sectores dinámicos obligan a diseñar políticas más específicas.