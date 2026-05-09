“Amarga Navidad”: la nueva película de Almodóvar competirá en Cannes

La última película de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en la Sección Oficial del 79° Festival de Cannes, uno de los encuentros cinematográficos más prestigiosos del mundo. El certamen se llevará a cabo del 12 al 23 de mayo en Francia. Luego de su paso por el certamen, el film se estrenará en las salas de Argentina el 28 de mayo.

Amarga Navidad narra la alternancia de dos historias, una protagonizada por Elsa (Bárbara Lennie), directora de publicidad, en 2004, durante el largo puente de la Constitución de diciembre.

La segunda ocurre en 2025, la protagoniza Raúl (Leonardo Sbaraglia), un guionista y director que está escribiendo un guion que pronto descubriremos que es la historia de Elsa, su novio Bonifacio (Patrick Criado) y sus amigas Patricia (Victoria Luengo) y Natalia (Milena Smit).

Mezclada con ficción, Elsa, de algún modo, es el alter ego de Raúl, que recurre a la autoficción como solución a una larga temporada de sequía creativa. Mira dentro de sí, y no puede evitar mirar también a las personas que componen su universo más íntimo, su compañero (Quim Gutiérrez) y su ayudante (Aitana Sánchez -Gijón).

La película narra la estrecha relación entre realidad y ficción, entre la inspiración y la vida, planteando el debate sobre los límites de la autoficción.