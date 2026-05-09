La Municipalidad de La Plata avanza con obras viales e hidráulicas en el barrio La Hermosura

Los trabajos que la Municipalidad de La Plata lleva adelante en el barrio La Hermosura de Arana continúan avanzando y ya registran un 60 % de progreso en materia vial, mientras que las intervenciones hidráulicas se encuentran finalizadas.

Las tareas impulsadas por la gestión del intendente Julio Alak se desarrollan en 645 de ruta 11 a diagonal 130, diagonal 130 entre 645 y 638 y 640 entre ruta 11 y diagonal 130, donde se ejecutan obras clave para mejorar la transitabilidad y acompañar el crecimiento de esta zona.

Enmarcadas en el Plan 1.000 cuadras, las acciones apuntan a consolidar un circuito de circulación más seguro, optimizando las condiciones de tránsito en distintos tramos del barrio.

Intervención integral

El proyecto incluye además la construcción de cruces de calles, la limpieza profunda del canal hidráulico a cielo abierto, la optimización del alumbrado público y la puesta en valor integral del área.

Cabe recordar que el Municipio ya concretó mejoras hidráulicas y trabajos de iluminación en 621 desde 137 hasta 143, en el ingreso al barrio La Armonía. A su vez, el plan para Arana contempla la ejecución de 25 nuevas calles, la iluminación de 17 arterias y la reparación de 1.500 artefactos lumínicos.