Salir a comer, un lujo: el derrumbe gastronómico alcanza el 50 %

El presidente de la Federación Gastronómica de la provincia de Buenos Aires, Diego Faggioli, se refirió a la consolidación de una constante de los últimos dos años: el derrumbe del consumo en comercios del sector.

“En marzo cayó un 30 % en 9 de cada 10 locales en la Provincia. En abril se mantuvo esa baja y en otros comercios alcanzó hasta un 50 %”, detalló el dirigente en declaraciones a la AM 1270.

Cambio de hábitos

Asimismo, dio cuenta de un cambio de hábito en el consumo de las personas, porque “ahora se comparten los platos y por tal motivo el ticket promedio por mesa ha bajado notoriamente.

Además, señaló que otro factor es motivado a que “muchos ahora piden comida mediante una aplicación”.

Quebranto

Por último, explicó que en la Provincia hicieron un relevamiento y “nos detalló que hay un 10 % de los locales que están por cerrar en los próximos 45 días”. En tanto, un 60 % señaló que podría sostener el negocio los próximos seis meses.