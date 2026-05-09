Un detenido por robo millonario a camioneta estacionada frente a un banco de La Plata

Un hombre de 41 años fue detenido en las últimas horas acusado de participar en el robo de una importante suma de dinero del interior de una camioneta estacionada en la zona bancaria del barrio La Loma, en La Plata.

El robo

La investigación se inició a partir de la denuncia realizada por un vecino de 35 años, quien relató que el pasado viernes 24 de abril, cerca de las 13.20, dejó estacionada su camioneta Volkswagen Amarok sobre calle 44 entre 29 y 30, frente a una sucursal del Banco Galicia, con el cierre centralizado activado.

#Inseguridad 🚔 Robo millonario en La Plata: cayó un sospechoso



Un hombre fue detenido acusado de participar en el robo de $7 millones de una camioneta estacionada frente a un banco, en el barrio de La Loma.



📌 Se llevaron $7 millones de una Amarok

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Según la presentación, al regresar al vehículo advirtió que desconocidos habían sustraído del interior un morral negro que contenía 7 millones de pesos y documentación personal.

La investigación

A partir de las tareas investigativas, personal de la Comisaría Cuarta de La Plata analizó registros fílmicos de cámaras municipales y logró reconstruir la secuencia posterior al hecho. De acuerdo con la pesquisa, el autor material escapó en un automóvil Ford Fiesta Max negro, conducido por un segundo sospechoso.

Con el avance de la investigación, los investigadores identificaron el dominio del vehículo y a su titular. El análisis comparativo de imágenes permitió además establecer la presunta identidad de los involucrados.

Allanamientos y detención

Con esos elementos, la Justicia ordenó dos allanamientos en la localidad de Avellaneda. Durante los procedimientos se secuestró el automóvil presuntamente utilizado en la fuga, prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el robo, teléfonos celulares, tres bolsos tipo morral y una suma de 1.098.000 pesos en efectivo.

En ese marco fue detenido un hombre de 41 años, quien quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial La Plata. Tras el operativo fue trasladado a la Comisaría Cuarta, donde permanecerá alojado hasta su comparecencia en primera audiencia ante la fiscalía.

Los investigadores continúan trabajando para determinar la participación de otras personas en el episodio y recuperar el resto del dinero denunciado como sustraído.