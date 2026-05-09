Entradera fallida en Haedo: huyeron, chocaron contra un poste y se tirotearon con la policía

Cuatro delincuentes fueron apresados en la madrugada de este miércoles, luego de haber intentado perpetrar una entradera en un domicilio en la localidad de Haedo, partido de Morón. Perseguidos pr la Policía, la carrera finalizó abruptamente en Villa Luzuriaga, La Matanza, cuando los malvivientes chocaron contra un poste de luz, hedho y secuencia que se repite en este distrito.

Los asaltantes fueron detectados por personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría 2ª de Morón, en el marco de un operativo de prevención de entraderas, cuando patrullaban por el cruce de Flora y Dalmacio Vélez Sarsfield.

Allí, los uniformados visualizaron un Peugeot 308 color negro con cuatro ocupantes a bordo, quienes al advertir la presencia policial emprendieron la fuga a toda velocidad.

#inseguridad 🚔 Entradera fallida en Haedo: tiros, choque y detenciones en Villa Luzuriaga



Una banda intentó cometer un robo en el partido de Morón, pero todo terminó en una persecución, un choque contra un poste y un tiroteo con la Policía en plena fuga, ya en La Matanza.



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Persecución de madrugada

Así las cosas, la Policía Bonaerense dispuso un operativo cerrojo de urgencia para detener a los sospechosos, que fueron alcanzados gracias a una intensa persecución que se extendió por casi un kilómetro y medio.

Los asaltantes chocaron contra un poste de luz ubicado en la intersección de avenida Don Bosco y Camino de Cintura, en Villa Luzuriaga, pero lograron descender del vehículo de inmediato. Fue en ese momento que uno de ellos apuntó con un arma contra el personal uniformado, lo cual derivó en un intercambio de balas entre los ladrones y la Policía.

Finalmente, los efectivos repelieron el ataque con sus armas reglamentarias y lograron reducir a los cuatro asaltantes.

Vale mencionar que uno de los delincuentes sufrió heridas de arma de fuego en la zona abdominal y dorsal, por lo cual debió ser sometido a una intervención quirúrgica, mientras que dos de sus cómplices presentaron una lesión leve en el cuero cabelludo y otra en los miembros inferiores, respectivamente. Todos ellos fueron trasladados al hospital local. El cuarto detenido, en tanto, resultó ileso, al igual que el personal policial que intervino en el hecho.

En el lugar de la detención, los agentes secuestraron un revólver calibre .22 largo cargado, y herramientas como llaves y un criquet, comúnmente utilizadas para realizar escruches.

Auto robado

Resta informar que el Peugeot 308 en el que se movía la banda tenía un pedido de secuestro activo por robo automotor, solicitado el 25 de abril pasado por la Comisaría 1ª de Morón.

La investigación quedó en manos de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Morón, a cargo de la fiscal Paula Salevsky, quien imputó a los detenidos por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, resistencia a la autoridad, disparos de arma de fuego y encubrimiento agravado.