Espectáculos | 6 may 2026
Calle Corrientes
“Desde el jardín”: diez maneras de conseguir entradas para la exitosa obra de Guillermo Francella
Se trata del acontecimiento escénico del año, que agota funciones con seis semanas de anticipación. Recomendaciones para no quedarse afuera y un datazo sobre la Fila 1.
Ante el furor instalado para la compra de entradas, el hecho que todas las funciones se agotan con anticipación; y con el objetivo que nadie se quede sin disfrutar del acontecimiento escénico del año, el Teatro Metropolitan y la producción de la obra Desde el jardín, presentaron un “guía orientadora” con todas las maneras y opciones disponibles para acceder a las localidades.
1. Vía web o mobile en Plateanet
2. Llamando al 11 5236-3000.
3. En la boletería del teatro: Avenida Corrientes 1343.
4. Disfrutá de 15 % de descuento con la tarjeta American Express del Santander.
5. Socios de Swiss Medical cuentan con 15 % de descuento
6. Cupo limitado de 20 entradas por función con el 50 % de descuento, únicamente en Tickets Buenos Aires, frente al Obelisco.
7. Elegí tu día y horario ideal: Las funciones son de jueves a domingos. Los días sábados hay dos funciones y varios viernes también.
8. Planificá tu salida ya que todas las funciones se agotan y se habilitan con seis semanas de anticipación.
9. Accedpe a los Premium Tickets: Un lote exclusivo de plateas para quienes desean las mejores ubicaciones del teatro.
10. DATAZO: Las entradas para la Fila 1 tienen un precio promocional, incluso más económico que el de la última fila ¡En serio! ¡Y la visión a 1 metro del escenario, es excelente!
La obra
Desde el Jardín es el nuevo proyecto teatral que encabeza Guillermo Francella, en su regreso a la calle Corrientes.
Se trata de una adaptación inédita de la novela Being There, del escritor polaco-norteamericano Jerzy Kosinski; publicada en 1971 y de la cual se basó también la película de culto protagonizada por Peter Sellers en 1979.
La versión teatral de Desde el Jardín tuvo su estreno en Argentina a finales de marzo, acompañado por un elenco de primera línea, integrado por Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Víctor Laplace, Horacio Erman, Mayra Homar, Diego Jaraz, Daniel Miglioranza y Carla Pandolfi; versión teatral y dirección de Marcos Carnevale y producción general de Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel.
Sinopsis
La pieza cuenta la historia de Chance Gardiner (Francella); un hombre de inteligencia limitada, criado toda su vida dentro de la mansión de un rico benefactor. No sabe leer ni escribir; su único conocimiento proviene del cuidado del jardín y de lo que ve en la televisión, su único contacto con el mundo.
Cuando el benefactor muere, Chance es expulsado de la casa, viéndose obligado a integrarse a la sociedad.
El azar hace que conozca a Eva (Andrea Frigerio), una mujer de la alta sociedad que decide acogerlo en su casa junto a Ben, su marido (Víctor Laplace), un empresario influyente, enfermo en fase terminal; para quien Chance pronto será su mejor medicina.
Chance carece de malicia, ambición o deseo de poder. Sin embargo y sin proponérselo, se convierte en un sabio accidental.
Su literalidad, simplicidad y forma de expresarse con metáforas sobre plantas y estaciones climáticas son interpretadas por las personas que lo rodean - incluido el presidente de Estados Unidos (Martín Seefeld) - como un discurso filosófico o político de gran relevancia intelectual, a tener muy en cuenta.
Tanto que llega a ser considerado un consejero influyente e incluso un candidato presidencial, todo por malas interpretaciones de su lenguaje inocente.
Comedia negra y drama social
Desde el Jardín es una alegoría brillante de los particulares tiempos que corren en el mundo actual; que nos muestra cómo la apariencia y el contexto pueden crear prestigio sin que exista realmente conocimiento o mérito.
Una sátira de cómo la sociedad y los medios valoran la forma sobre el contenido, mostrando que el poder puede recaer en alguien que literalmente "no sabe nada", pero que está en el lugar correcto y dice las palabras correctas.
¿El mundo está ciego y Chance Gardiner es el único que lo ve con pureza? ¿Estamos en presencia de un idiota o de un sabio?
Días y horarios
Desde el jardín cuenta con funciones los jueves y viernes a las 20 horas; sábados a las 20 y 22.15 horas y domings a las 19 horas, siempre en el tablado del Metropolitan, Avenida Corrientes 1343.