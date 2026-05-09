Dátika, el novedoso sistema de gestión continua que optimiza el trabajo de los contadores

En plena explosión de aplicaciones impulsadas por Inteligencia Artificial, Dátika llega al mercado argentino con una propuesta a contramano: precisión de ingeniería, no probabilidad. La plataforma no usa IA generativa; usa parsers desarrollados a medida de cada banco argentino, porque en contabilidad un saldo que no cuadra no se arregla con una respuesta aproximada.

Novedosa propuesta

Dátika anuncia su lanzamiento al mercado argentino con una propuesta que redefine cómo los estudios contables manejan los extractos bancarios de sus clientes. Mientras las soluciones existentes se limitan a convertir PDFs bancarios en planillas de Excel, Dátika va varios pasos más allá: permite gestionar mes a mes los extractos de cada cliente, generar asientos contables y enviarlos directamente al sistema que el estudio ya utiliza, como SOS Contador, Xubio y otros SaaS contables del mercado.

Un extracto bancario no se interpreta, se lee. Cada banco emite sus PDFs con una estructura específica, y un solo carácter mal leído puede romper un cuadre o generar un asiento contable equivocado. Dátika no improvisa con modelos generales: cada banco tiene su parser dedicado, probado y mantenido. Es la diferencia entre una herramienta que funciona casi siempre y una herramienta en la que un contador puede confiar todos los meses.

De conversor a sistema de gestión

Hasta ahora, los contadores argentinos que querían dejar de digitar manualmente movimientos bancarios disponían principalmente de herramientas de conversión: el contador subía un PDF, recibía un Excel, y a partir de ahí el trabajo seguía siendo manual. Cada mes, el ciclo empezaba de cero. Cada cliente, otra vez desde cero.

Dátika plantea un enfoque distinto. La plataforma se concibe como un sistema de gestión continua: cada cliente del estudio tiene su espacio dentro de Dátika, donde se acumulan sus resúmenes a lo largo del tiempo, se mantienen los conceptos contables ya definidos, queda registrado quién hizo qué, y todo el historial está disponible para auditoría o consulta.

“La competencia te entrega un Excel y se desentiende. Nosotros entendimos que el contador no necesita un archivo, necesita gestionar la operatoria bancaria de sus clientes mes a mes, sin volver a empezar cada vez. Esa es una categoría distinta de producto”, explica Alex Bernhardt, Product Owner de Dátika.

Funcionalidades principales

• Gestión continua por cliente: los resúmenes se incorporan a medida que llegan, manteniendo el historial completo y la trazabilidad de cada movimiento.



• Conceptos personalizados por cliente: cada estudio define su propio plan de cuentas y criterios de imputación, y la plataforma los aprende y los aplica automáticamente en procesos posteriores.



• Procesamiento por lote: el contador puede subir un solo extracto o un año entero —12 PDFs— y procesarlos todos juntos, ideal para ponerse al día con clientes atrasados.



• Velocidad real: un año completo de extractos se procesa en menos de 1 minuto, sin digitación manual.



• Generación de asientos contables listos para enviar al sistema de gestión que el estudio ya usa.



• Integración nativa con SOS Contador y compatibilidad de exportación con Xubio y otros sistemas del mercado argentino mediante archivos XLS, CSV y TXT.



• Grupos de trabajo colaborativos: los estudios pueden invitar a sus colaboradores con su propio email, compartir visibilidad de los procesos y operar en simultáneo sobre la misma cartera de clientes.



• Tabla dinámica exportable con todos los movimientos clasificados, lista para análisis y entrega al cliente.



• Cobertura amplia de bancos argentinos, con parsers dedicados para los más utilizados del mercado y expansión continua.



• Seguridad de nivel empresarial: infraestructura Microsoft Azure, cifrado TLS, aislamiento por grupo de trabajo y traza de auditoría completa de todas las operaciones.



• API propia para estudios con desarrollos a medida y proveedores de software contable que quieran incorporar el motor de procesamiento a sus propios sistemas.

Beneficios concretos para el estudio contable

Ahorro de tiempo significativo. Lo que tradicionalmente lleva una jornada de trabajo se resuelve en minutos. Las horas que antes se perdían en digitación quedan disponibles para tareas de mayor valor agregado: asesoramiento, planificación fiscal, atención al cliente.

Ahorro de dinero. Al recuperar capacidad operativa sin necesidad de ampliar el equipo administrativo, los estudios pueden tomar más clientes con la misma estructura. La inversión mensual en Dátika se amortiza con una fracción del costo de una hora-hombre.

Reducción de errores. La validación automática de saldos elimina los desajustes típicos de la transcripción manual, evitando los retrabajos y los cuadres que no cierran a fin de mes.

Profesionalización del entregable. El estudio entrega a sus clientes información estructurada, con tablas dinámicas, asientos generados y formato consistente mes a mes.

Diferencial

• Las soluciones tradicionales del mercado convierten un PDF en un Excel. El trabajo del contador empieza después.



• Dátika gestiona toda la operatoria bancaria del estudio, mes a mes, cliente por cliente, en colaboración con el equipo, integrada con el sistema contable que el estudio ya utiliza.

“Convertir un PDF a Excel es la parte fácil del problema. Lo difícil es mantener la consistencia mes tras mes, que el equipo del estudio trabaje sobre la misma información, que los conceptos del cliente se respeten siempre, y que los asientos lleguen al sistema contable sin pasos manuales. Eso es lo que hace Dátika”, acota el cofundador, Santiago Jordán Arias.

A esto se suma el desarrollo íntegramente argentino —con integración a ARCA, conocimiento del ecosistema contable local y atención en español rioplatense—, que marca una diferencia sustancial frente a las soluciones internacionales genéricas.

Seguridad e infraestructura

El manejo de información bancaria de terceros impone estándares estrictos de seguridad, y Dátika fue diseñada con eso en mente desde el primer día. La plataforma corre íntegramente sobre infraestructura Microsoft Azure, con cifrado TLS en tránsito para todas las comunicaciones y aislamiento por grupo de trabajo: la información de cada estudio queda separada de la del resto de los usuarios, sin posibilidad de cruce. Cada acción queda registrada con su autor y fecha, generando una traza de auditoría completa que los estudios con cumplimiento normativo necesitan tener disponible.

Disponibilidad y prueba sin compromiso

Dátika está disponible en todo el territorio argentino. Los profesionales interesados pueden registrarse con una cuenta de Google en menos de un minuto y acceden a 16 créditos de bienvenida gratuitos, sin necesidad de cargar tarjeta de crédito. La plataforma ofrece planes pensados para distintos perfiles: desde el contador independiente que procesa esporádicamente hasta estudios medianos con varios colaboradores y carteras de clientes ilimitadas.