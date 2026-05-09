Histórico: ya tiene fecha el primer vuelo directo entre Argentina e Israel

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó la programación horaria presentada por El Al Israel Airlines para la operación de vuelos directos entre Tel Aviv y Buenos Aires, marcando un hito histórico en la conectividad aérea entre ambos países.

El nuevo servicio será operado sin escalas y permitirá unir ambas ciudades por primera vez de manera directa, reduciendo significativamente los tiempos de viaje y ofreciendo una alternativa más ágil para los pasajeros.

La operación contará con dos frecuencias semanales en la ruta Tel Aviv – Buenos Aires (Ezeiza) y regreso. Los vuelos desde Buenos Aires partirán los días lunes y miércoles, y serán operados con aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner configuradas con 271 asientos. El vuelo inaugural está previsto para el 29 de noviembre de 2026, con salida desde Tel Aviv.

La puesta en marcha de esta ruta da continuidad a lo anunciado por el presidente Javier Milei durante su reciente gira oficial por Israel, donde confirmó la implementación de una conexión aérea directa entre ambos países como parte del fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

Cielos Abiertos

En ese marco, esta nueva conexión directa surge del acuerdo de Cielos Abiertos firmado entre Argentina e Israel durante esa visita. Este acuerdo permitió ampliar y modernizar el sistema aerocomercial entre ambos países, abrir nuevas oportunidades para rutas y operadores, y crear las condiciones necesarias para poner en marcha este servicio por primera vez.

Asimismo, desde la Casa Rosada indicaron que “la apertura de esta ruta refleja el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países y se espera que contribuya a incrementar los intercambios comerciales, turísticos y culturales, consolidando una mayor integración y cooperación”.