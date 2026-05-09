“¡Ustedes mandan!”: Horcas vuelve a La Plata

¡Ustedes mandan! es el título del nuevo tour con el que Horcas regresa al Teatro Ópera La Plata, una propuesta interactiva que acorta las distancia entre artistas y músicos.

Bajo esta consigna, en cada fecha del tour el público tendrá el poder de decidir parte del repertorio: previamente a cada show, los fans podrán votar entre tres canciones seleccionadas, y el tema ganador será interpretado en vivo esa misma noche.

Horcas se presenta en la sala del centro platense el sábado 30 de mayo, con Polaris y Cara o Cruz como bandas invitadas. Las entradas están a la venta por sistema Livepass y en la boletería del teatro, calle 58 entre 10 y 11 (cuatro cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia).

Con más de 30 años de trayectoria con 13 álbumes de estudio en su haber, Horcas se ha consolidado como una de las bandas más importantes del género. Fundada por el gran Osvaldo Civile, exguitarrista de V8, Horcas ha compartido escenarios con muchos artistas internacionales como Metallica, Pantera, Black Sabbath, Megadeth, Slayer entre otros.

Horcas forma con: Walter Meza (voz); Norberto ‘Topo’ Yañez (bajo); Sebastián Coria (guitarra); Lucas Bravo (guitarra) y Cristian Romero (batería).