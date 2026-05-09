Desde el PRO también apuntan contra Adorni: “¿Cómo hiciste la plata?”

El presidente del bloque PRO en la Legislatura porteña, Darío Nieto, consideró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debería dar “explicaciones claras” sobre su presunto enriquecimiento ilícito, sobre todo para “el argentino de a pie”.

En torno a esta caso, reconoció que le genera “un poco de bronca y tristeza”, al igual que “a la mayoría de los argentinos” que esperaba otra actitud de”un Gobierno que venía a terminar con la ‘casta’ y con los privilegios”.

“Está muy bien que vaya a la Justicia, me parece bárbaro, pero vos le debés explicaciones al argentino que no llega a fin de mes, que no tiene para comer o cuenta los mangos para llegar al último día”, enfatizó en declaraciones a Radio Rivadavia el exsecretario privado de Mauricio Macri.

#EnriquecimientoIlícito 🫵🏻 Desde el PRO también apuntaron contra Manuel Adorni



El dirigente del PRO, y diputado porteño, @DaroNieto se sumó a las críticas contra el funcionario y le exigió explicaciones por su patrimonio, en medio de la polémica por sus gastos y bienes



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Justamente recordó que el expresidente “fue el primero que criticó a Adorni en un tuit de hace seis o siete meses, cuando lo designo Milei como jefe de Gabinete, y muchos dijeron por qué lo critica recién designado y hoy se ve que tenía razón”.

“Yo no soy juez para juzgar si Adorni se enriqueció ilícitamente o no, pero creo que debería dar explicaciones claras, porque si acusaste con el dedo a todo el mundo y sos impoluto te felicito y te aplaudo, pero después tenés que explicar cómo hiciste la plata”, arremetió Nieto.

Sostuvo que para enfrentar las denuncias contra Adorni, el Gobierno “tenía otras soluciones”, como por ejemplo “poner a Adorni en ‘stand by’ hasta que explique lo que pasó públicamente y en la Justicia, y después podía haber vuelto a su cargo”.

Alianza PRO-La Libertad Avanza

Por otra parte, Nieto relativizó la posible unidad del partido fundado por Macri con La Libertad Avanza de Milei, y dijo que “falta un año y medio” para las elecciones presidenciales. “Hablar hoy de un acuerdo a nivel país me parece lejano”, subrayó.

“Lo que sí podemos explorar es un acuerdo en la provincia de Buenos Aires, donde el mal mayor que hay que enfrentar es el kirchnerismo. En la provincia se gana por un voto, entonces tenés que unirte sí o sí para ganarle a (Axel) Kicillof”, exclamó.

Finalmente, indicó que en el PRO los dirigentes y los militantes quieren “que Mauricio sea candidato, porque sería el mejor Presidente y es quien mejor puede gobernar la Argentina”.