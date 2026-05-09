Kicillof: “Un Estado presente es indispensable para ampliar derechos”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles una intensa jornada de gestión donde puso en funcionamiento infraestructura sanitaria y educativa, además de avanzar con la entrega de títulos de propiedad. El mandatario destacó que estas acciones son fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades en los distritos del interior bonaerense.

Salud e infraestructura escolar

En materia sanitaria, Kicillof inauguró un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), en General Guido que se convierte en el número 204 finalizado durante su gestión. Con una inversión de 2.618 millones de pesos, el establecimiento cuenta con consultorios odontológicos, ginecológicos y vacunatorio. El Gobernador señaló que, ante la crisis del sistema de salud privado, la Provincia redobla esfuerzos para garantizar la atención pública y la entrega de medicamentos gratuitos.

#GeneralGuido 🗣️ Kicillof: “Un Estado presente es indispensable”



El gobernador bonaerense defendió el rol del Estado al inaugurar obras en el interior y apuntó contra las políticas de ajuste: “Si no lo hace el Estado, no lo hace nadie”.



🏥 Inauguró un nuevo centro de salud

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En el ámbito educativo, se habilitó un nuevo salón de usos múltiples (SUM) y se supervisó la instalación de paneles solares en escuelas rurales. Estas obras aseguran el suministro eléctrico y la conectividad a internet en establecimientos que, por su ubicación, no suelen ser prioridad para el sector privado pero resultan vitales para la comunidad local.

Seguridad jurídica y entrega de escrituras

La agenda incluyó la entrega de 299 escrituras gratuitas a familias bonaerenses a través del programa Mi Escritura Mi Casa. Junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, el mandatario resaltó que brindar seguridad jurídica sobre la vivienda es un acto de justicia social que requiere un Estado eficiente y sensible ante las necesidades de quienes esperaron años por su título.

Asimismo, se reforzó la red de emergencias con la entrega de una ambulancia de alta complejidad, la unidad número 431 de la gestión provincial. Según sostuvo Kicillof, el acceso a la atención médica crítica no debe depender del poder adquisitivo de los ciudadanos ni de su lugar de residencia.

Impulso productivo y obra pública

Como cierre de la actividad, se visitó una fábrica de alfajores sustentable en Dolores impulsada con apoyo del Banco Provincia y se firmaron convenios para obras de cordón cuneta en barrios populares. El mandatario remarcó que, pese a la quita de fondos nacionales, la Provincia continuará invirtiendo en obras que generen trabajo y bienestar.

Kicillof concluyó reafirmando que en territorio bonaerense no hay lugar para políticas de exclusión, asegurando que el Estado continuará trabajando para que todos los habitantes tengan acceso a salud, educación y una vivienda digna.