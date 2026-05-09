Alerta naranja en La Plata por tormentas fuertes: ráfagas, granizo y actividad eléctrica

La Municipalidad de La Plata anunció este miércoles la elevación a 'naranja' del Nivel de Atención del Riesgo (NAR) debido a las tormentas que se esperan para las próximas horas. Según el parte hidrometeorológico oficial, las condiciones climáticas se volverán críticas entre la noche del miércoles 6 y la madrugada del jueves 7 de mayo.

Cuándo comienzan las tormentas intensas

El equipo de meteorología de la Comuna informó que el período de mayor peligrosidad se extenderá desde las 22:00 horas del miércoles hasta las 05:00 horas del jueves. Durante esta ventana de tiempo, se prevén tormentas localmente intensas que podrían estar acompañadas por ráfagas de viento, caída de granizo y una fuerte actividad eléctrica en todo el partido de La Plata.

Ante este escenario, las áreas operativas del Municipio reforzaron las tareas de prevención. El operativo incluye el monitoreo constante de los arroyos, el control del funcionamiento de los desagües pluviales y la limpieza intensiva de sumideros para facilitar el drenaje del agua y evitar anegamientos en zonas críticas.

Recomendaciones de seguridad para los vecinos

El nivel de alerta naranja implica riesgos potenciales de anegamientos temporarios en viviendas, comercios y vías de transporte. Por este motivo, las autoridades locales emitieron una serie de recomendaciones para la población:

Permanecer en un lugar seguro durante el desarrollo de la tormenta.

No sacar los residuos a la vía pública para evitar la obstrucción de bocas de tormenta.

Retirar macetas o cualquier objeto de balcones y ventanas que pueda ser volado por el viento.

Evitar el contacto con cables, postes de luz o cualquier estructura metálica en la calle.

En caso de ingreso de agua al domicilio, cortar inmediatamente los suministros de electricidad, gas y agua.

Desde el Municipio se solicitó prestar especial atención a grupos vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con discapacidad, además de asegurar que los animales domésticos se encuentren en lugares protegidos.

Canales oficiales de comunicación

Para mantenerse informado sobre el estado del tiempo en tiempo real, la Comuna recomienda seguir la cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) @ClimaMLP.

En caso de registrarse situaciones de emergencia, los vecinos deben comunicarse a las siguientes líneas: