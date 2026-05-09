Universidades nacionales convocan a una nueva marcha federal para el próximo martes

El sistema universitario público argentino vuelve a las calles. El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, encabezó una conferencia de prensa para convocar oficialmente a una marcha federal el próximo martes 12 de mayo. La movilización busca presionar al Poder Ejecutivo Nacional para que acate la Ley de Financiamiento Universitario y revierta la caída presupuestaria que asfixia a las casas de estudio.

Cifras alarmantes y crisis salarial

Durante el anuncio, Franco Bartolacci brindó detalles sobre la delicada situación financiera que atraviesan las instituciones. El rector precisó que hasta la fecha han caído las transferencias al sistema universitario un 45,6 por ciento. Según explicó la autoridad académica, este recorte implica que las universidades están operando a la mitad de sus posibilidades, lo que afecta el desarrollo normal de todas las actividades académicas y de investigación.

El dirigente universitario puso especial énfasis en la urgencia de la recomposición de los haberes. Al respecto, afirmó que "lo más angustiante hoy, lo más urgente, lo más dramático es la situación salarial del personal docente y no docente de todo el sistema universitario y la actualización de los programas de asistencia a nuestros estudiantes". Advirtió además que muchos alumnos enfrentan serias dificultades para continuar con sus carreras si no se garantizan los recursos de ayuda estudiantil.

El fracaso de las gestiones y el reclamo judicial

La convocatoria a la marcha federal llega tras el agotamiento de las instancias de diálogo y la vía judicial. Bartolacci recordó que la comunidad universitaria ha sido responsable en agotar los canales institucionales y legislativos. Destacó que la ley fue aprobada por el Congreso, sostenida frente a intentos de veto y derogación, y que incluso cuenta con el respaldo de la Justicia.

"Hicimos lo que correspondía, fuimos a la Justicia a reclamar el cumplimiento de la ley. Y hoy tenemos fallos que ordenan ese cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo, y, aún así, no tenemos respuesta", denunció el presidente del CIN. Ante la falta de acción por parte del Gobierno nacional, las autoridades universitarias apelaron a la movilización masiva como última herramienta de presión.

Una convocatoria a toda la sociedad

La marcha del 12 de mayo no está planteada únicamente para la comunidad educativa, sino como un llamado al conjunto de la ciudadanía argentina. El objetivo es que la voz del pueblo logre conmover a las autoridades nacionales y garantice los recursos mínimos indispensables para el funcionamiento del sistema científico y universitario.

"Argentina le debe garantizar a cualquier joven, según su deseo, según su vocación, la posibilidad de acceder a formación pública de excelencia sin ningún tipo de restricción", sostuvo Bartolacci. El rector cerró la convocatoria expresando su esperanza de que la manifestación social logre la razonabilidad que el Poder Ejecutivo Nacional todavía no ha mostrado.

Representación gremial y académica

El anuncio contó con un fuerte respaldo institucional y gremial. Estuvieron presentes autoridades de la UBA, y de las universidades de José C. Paz, Guillermo Brown y Río Negro, entre otras. Por el sector trabajador, participaron representantes de la Federación de Docentes Universitarios, Ctera, Conadu y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), además de la Federación Universitaria Argentina (FUA).