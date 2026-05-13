Alerta hantavirus: síntesis clínica y epidemiológica

Hasta este miércoles hay confirmados ocho casos de hantavirus entre los pasajeros y la tripulación del buque MV Hondius y tres de ellos fallecieron. La variante corresponde a la cepa Andes, la cual solo presenta antecedentes de circulación en Chubut, Río Negro y Neuquén y en el sur de Chile.

Qué es el hantavirus

Es una enfermedad viral zoonótica que presenta distintas formas clínicas según la región y el tipo de virus involucrado. A nivel global, se reconocen tres grandes manifestaciones: la fiebre hemorrágica con síndrome renal, asociada a virus como Hantaan y Seoul, con una mortalidad estimada entre el 10 y el 20 %; la nefropatía epidémica, vinculada al virus Puumala, con una letalidad menor al 1 %; y el síndrome pulmonar por hantavirus, propio del continente americano, que alcanza tasas de mortalidad cercanas al 52 %.

En el continente americano, los hantavirus del llamado “Nuevo Mundo” se asocian a diversos reservorios de roedores. Cada variante viral tiene su huésped específico, lo que explica la diversidad geográfica de los casos. Entre ellos se destacan especies como el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), clave en la transmisión en la Argentina, así como otros roedores vinculados a variantes regionales en América del Norte y del Sur.

Situación en Argentina

“En Argentina, se han identificado varias cepas de hantavirus, entre ellas Orán, Lechiguanas, Pergamino y Andes, esta última asociada a un brote significativo en El Bolsón en 1996. El principal reservorio es el ratón colilargo, que habita predominantemente en zonas rurales. Este roedor elimina el virus a través de saliva y materia fecal durante el primer mes de infección, y por orina durante períodos prolongados que pueden extenderse hasta dos años”, expresó la jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán, Cristina Freuler (MN 58098).

La médica consignó que “la transmisión ocurre principalmente por inhalación de partículas contaminadas, aunque también puede producirse por ingestión de alimentos contaminados, contacto con mucosas o heridas, vía transplacentaria e incluso, en algunos casos particulares, de persona a persona”.

Manifestaciones clínicas

El período de incubación varía entre 4 y 45 días, con un promedio de 14 a 20 días. La enfermedad comienza con un cuadro inespecífico caracterizado por fiebre, mialgias, cefalea y síntomas respiratorios leves como tos. También pueden presentarse taquicardia e hipotensión.

La evolución puede ser rápida y grave. En un lapso de 48 a 72 horas, el paciente puede desarrollar insuficiencia respiratoria aguda, con compromiso pulmonar significativo y, en algunos casos, falla miocárdica. La mortalidad es elevada, alcanzando aproximadamente el 52 %, siendo la fibrilación ventricular una de las principales causas de muerte.

El tratamiento es fundamentalmente de sostén, orientado a mantener la función respiratoria y cardiovascular del paciente.

Hallazgos radiológicos

Desde el punto de vista radiológico, el pulmón es el órgano blanco en el síndrome pulmonar por hantavirus. Se observa un edema pulmonar bilateral debido al aumento de la permeabilidad vascular. En etapas tempranas, la radiografía puede ser normal, pero rápidamente evoluciona hacia un patrón de edema intersticial o alveolar bilateral.

A diferencia del síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA), en el hantavirus son más frecuentes los signos de edema intersticial, como las líneas B de Kerley y el engrosamiento peribronquial, con una distribución más central.

Epidemiología reciente

En términos epidemiológicos, se han registrado distintos escenarios en los últimos años. En una serie previa se documentaron 32 casos con 5 fallecimientos. Más recientemente, para el período 2022, se reportaron 90 casos con 27 muertes.

La distribución geográfica muestra una mayor concentración en la zona pampeana, seguida por las regiones del norte como Salta y Jujuy, y en menor medida en Río Negro y Formosa.

Caso destacado

Un caso reciente ocurrido entre el 7 y el 9 de marzo en la ciudad de Bariloche involucró a una mujer de 39 años. El seguimiento epidemiológico identificó 24 contactos estrechos, quienes fueron sometidos a aislamiento durante 45 días como medida preventiva.