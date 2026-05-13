De Manhattan al corazón porteño: mural homenaje a Charly García

La disquería y librería Zivals en su 55º aniversario presenta un mural de 195 metros cuadrados del destacado artista Martín Ron homenajeando al ícono de la musica argentina Charly García. La obra ya puede verse en la terraza del local, ubicado en la emblematica esquina de Corrientes y Callao.

La obra, ya finalizada, está inspirada en la tapa de Clics Modernos y traslada la icónica esquina neoyorquina de Walker Street y Cortlandt Alley -donde fue retratado Charly García y cuya imagen quedó fijada en la memoria del rock argentino- a la esquina porteña de Corrientes y Callao, generando un diálogo directo entre ambas ciudades.

Con esta intervención, Ron logra generar un puente simbólico entre aquella esquina neoyorquina al corazón de Buenos Aires, donde Zivals viene construyendo su propia historia desde hace más de cinco décadas.

Say No More

Charly García visitó personalmente el local para dar su aval al proyecto. Por su carácter indeleble y por el trazo decidido con que fue encarada, la pieza funciona como una suerte de tatuaje urbano: una marca que el edificio lleva consigo, igual que un cuerpo lleva las suyas.

El mural se incorpora desde ahora al patrimonio visual y cultural del centro porteño.

El artista

Considerado uno de los diez mejores muralistas del mundo, Martín Ron (Caseros, 1981) es autor de más de 400 obras en ciudades como Londres, Bristol, Miami, Tenerife y Berlín, además de murales icónicos en la Argentina dedicados a Maradona, Messi y el Papa Francisco, “El cuento de los loros” en Villa Urquiza y los homenajes a las víctimas del atentado a la AMIA, entre muchos otros.

Su obra en la Torre de Agua de Miramar fue distinguida como Mejor Mural del Mundo por la plataforma Street Art Cities, y en 2021 La Legislatura porteña lo declaró Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Zivals

Fundada en marzo de 1971, fue una de las primeras tiendas del país en combinar música y libros bajo un mismo techo. Construyó desde sus inicios una propuesta que sigue siendo una rareza en el mercado local: la condición de “especialista en todo”, con catálogo profundo en rock, tango, folklore, música clásica, jazz y música del mundo.

En 2007 incorporó Acqua Records, sello dedicado a la música popular argentina con fuerte foco en el tango, hoy referencia obligada para coleccionistas dentro y fuera del país. Cuando a comienzos de los 2000 cayeron cadenas históricas como Musimundo y Tower Records, Zivals resistió y se consolidó como una de las últimas grandes tiendas físicas donde la música conserva un lugar protagónico.

La esquina de Corrientes y Callao

Fue, durante décadas, epicentro de la movida cultural y contracultural porteña: a pocos metros funcionaban el Centro Cultural Rojas, el Cine Cosmos, el Teatro General San Martín y el Teatro del Picadero, y alrededor convivían lugares como Ave Porco, La Verdulería, Music Up y la confitería La Paz. Hoy, con el mural de Martín Ron en su terraza, esa esquina suma un nuevo signo a un mapa cultural que sigue escribiéndose.