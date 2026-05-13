Exportaciones anuales del agro: proyectan liquidar US$ 29.600 M

La economista Natalia Motyl evaluó el ingreso de divisas del sector agroexportador y su composición, la dinámica inflacionaria y los riesgos macroeconómicos en un contexto de alta volatilidad internacional.

“Tuvimos una caída, en relación a lo que es marzo, en términos mensuales, y digamos que en el primer cuatrimestre del año tuvimos una caída en términos mensuales de alrededor del 11 % de las exportaciones del agro”, introdujo.

De todos modos, aclaró en declaraciones a Canal E que el fenómeno no responde a menores volúmenes sino a precios internacionales: “Fundamentalmente el impacto negativo viene del precio y la corrupción de los intercambios internacionales, tanto de lo que es el trigo como el maíz”.

Optimismo

“Si nosotros vemos la película de abril hacia diciembre de 2026, vemos que los cálculos nos dan bastante optimistas”, afirmó Motyl y detalló que, “se está estimando que podemos llegar a tener una liquidación de alrededor de 29.600 millones”.

En cuanto a la composición de ese flujo, precisó que “16.500 millones de dólares van a venir de la soja, que 1.500 millones de dólares van a venir del maíz, y 2.200 millones de dólares van a venir de lo que es el trigo”.

Discusiones por el tipo de cambio

Uno de los principales riesgos que identificó la analista es el comportamiento del productor frente a expectativas cambiarias. “Siempre cuando hay expectativas devaluatorias, y hoy todos los mercados están analizando, los principales analistas, de que el tipo de cambio se encuentra apreciado”, señaló.

“El cálculo que hace el sector agro, y por eso saltan las alertas rojas de acá por delante, es, ‘bueno, por ahí en 2027, final de 2026 puede llegar a haber una corrección del tipo de cambio’. Esto puede derivar en menor liquidación y dicen ‘eventualmente voy a intentar retener la producción, no liquidarla, para poder venderla más adelante a un precio alto’”.